وزير التعليم العالي يستقبل الأمير عبدالعزيز بن طلال لدعم آليات التعاون

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استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، بحضور د. محمد الزكري رئيس الجامعة، ود. مفيد شهاب عضو مجلس أمناء الجامعة ووزير التعليم العالي الأسبق، ود. أيمن عاشور نائب الوزير للتعليم العالي، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. عبدالحي عبيد مدير الجامعة، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أشار د. خالد عبدالغفار إلى أن الجامعة العربية المفتوحة تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار العربي المشترك في الإنسان، وإنها جاءت لتلبية الطموح العربي لمزيد من أوجه التعاون في المجال التعليمى، مؤكدًا على دعم القيادة السياسية المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمشروع إنشاء فرع للجامعة العربية المفتوحة في مصر عام 2002، وبدء الدراسة بها عام 2003؛ بهدف تدعيم أواصر التعاون والاستثمار العربي.

وأشاد وزير التعليم العالي بالدور الذي يقوم به الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية؛ لمساهمته الفعالة في تأسيس وتطوير الجامعة لتمثل كيان عربي أكاديمي مشترك، يؤسس لمزيد من الشراكة والتعاون الأكاديمي العربي.

وأشار الوزير إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية لها 3 أفرع بمحافظة جنوب سيناء ( فرع طور سيناء – فرع رأس سدر – فرع شرم الشيخ)، موضحا أنه تم توزيع المجالات العلمية على فروع الجامعة الثلاثة، حيث يوجد بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر مجالات (الطب البيطري، والصيدلة، والزراعات الصحراوية، والعلوم الأساسية المتقدمة، والعلوم الادارية والاعمال، وعلوم المجتمع)، ويوجد بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، والفنون والتصميم، واللغات التطبيقية)، بالإضافة إلى أن فرع الطور يوجد به مجالات (الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسب، والصناعات التكنولوجية).

ومن جانبه، أشار الأمير عبدالعزيز بن طلال إلى أن الجامعة العربية المفتوحة بها العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، ولها ثمانية أفرع في الوطن العربي تشمل (دولة الكويت (المقر الرئيسي)، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان، مملكة البحرين، جمهورية السودان، سلطنة عمان وفلسطين)، موضحًا أن الجامعة العربية المفتوحة تتبنى نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين إلقاء المحاضرات وجها لوجه ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية مما يساهم في ملائمة عملية التعلم مع ظروف الطلاب وقدراتهم.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن طلال بالدور المحوري والهام الذي يقوم به د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجهوده المبذولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي بمصر، ودعم التعاون العلمي في ظل العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمات الدولية والاقليمية التنموية.

وفي ختام اللقاء، قام الوزير بمنح الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة درع الوزارة؛ تقديراً لجهوده المبذولة في المجالات التعليمية.