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رئيس مياه الغربية يكافئ 3 عاملين بمحطة معالجة محلة زياد بمركز سمنود

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رئيس مياه الغربية يكافئ 3 عاملين بمحطة معالجة محلة زياد بمركز سمنود رئيس مياه الغربية يكافئ 3 عاملين بمحطة معالجة محلة زياد بمركز سمنود

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قام العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بمكافأة 3 عاملين بمحطة معالجة محلة زياد بفرع الشركة بسمنود لتمكنهم من ضبط أحد الأشخاص حاول دخول المحطة من خلال القفز من فوق سور المحطة، حيث قاموا بضبطه والتحفظ عليه وتم تسليمه إلى نقطة شرطة محلة زياد وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأشاد رئيس الشركة بشجاعة العاملين بالمحطة، وتم صرف مكافأة لهم تقديرا لما قاموا به وتحفيزا لباقي العاملين بالمحطات وتفعيلا لمبدأ المسؤولية الافتراضية والسابق الإخطار به لجميع فروع الشركة.

المصرى اليوم

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