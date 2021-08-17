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الأهلي يتحدى طلائع الجيش.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

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الأهلي يتحدى طلائع الجيش.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع الأهلي يتحدى طلائع الجيش.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

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يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على أرض الجيش بالسويس في تمام التاسعة مساءً.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين عن متصدر الترتيب، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة لتحسين ترتيبه، ومن المتوقع أن يخوض فريق القلعة الحمراء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي

ثلاثي ما قبل المهاجم: محمد مجدي أفشه، حسين الشحات، محمود كهرب.

خط الهجوم: والتر بواليا

المصرى اليوم

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