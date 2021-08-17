الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي .. موقع التنسيق والكليات المتاحة لجميع الشعب

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يستطيع طلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فور اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 17-8-2021.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021 فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء 17-8-2021، وسيتم إتاحة النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي فور اعتماد النتيجة.

وينقل التلفزيون المصري اليوم وقائع المؤتمر الصحفي مباشرة على الهواء، كما ينقله أيضًا موقع المصري اليوم، وتستطيع متابعة الموتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم المخصص لإعلان النتيجة فور بدئه عبر موقع المصري اليوم، وكذلك متابعة أخبار نتيجة الثانوية العامة والتنسيق عبر الموقع لحظة بلحظة.

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي مباشرة بعد إنتهاء المؤتمر الصحفي للوزير بنحو ساعتين، وسيتم إرسال النتيجة إلي المديريات التعليمية فى المحافظات اليوم لإعلانها غدًا الأربعاء.

ويحضر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الثانوية العامة.

وخصص موقع المصري اليوم فريق متكامل من أفضل المحررين لمتابعة أخبار الثانوية العامة لحظة بلحظة نظرًا للاهتمام الشديد من الطلاب وأولياء الأمور بأخبار الثانوية العامة، التى تصدرت أهم أخبار مصر اليوم بسبب النظام الجديد للثانوية العامة.

يعرض موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نتيجة الثانوية العامة فور الاعتماد من وزير التربية والتعليم، ويمكن لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية وشعبة الرياضيات، الدخول هنا والضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 وإدخال رقم الجلوس لمعرفة النتيجة.

ويجب على طلاب الثانوية العامة اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، عن طريق إدخال الإسم ورقم الجلوس وتسجيل البريد الإلكتروني والضغط بعدها على ايقونة سجل الآن.

وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس وتحتوي على تفاصيل النتيجة والدرجات الحاصل عليها الطالب فى المواد، وترتيب الطالب العام على الثانوية العامة وترتيبه فى كل مادة من المواد.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التعليم فى وقت سابق أن مؤشرات نسب النجاح فى الثانوية العامة هذا العام مثل من الأعوام السابقة، ولكن يوجد اختلاف فى شرائح المجاميع هذا العام عن الأعوام السابقة.

وأضاف وزير التعليم فى تصريحات سابقة بانه تم تصحيح أوراق الطلاب (البابل شيت) إلكترونيًا على أجهزة الاسكانير المتصلة بالكمبيوتر، وأنه يتم تجميع النتيجة ومراجعتها إلكترونيًا دون أن تدخل بشري.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلي أن نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم اعلانها بالدرجات من مجموع إجمالي يبلغ 410 درجة، ولن يتم إعلانها وفق التقديرات الملونة أو وفق كارت مؤشر الأداء.

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، نتيجة الثانوية العامة قبل أيام.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عن الإجتماع أعلن فيه أنه من المتوقع أن تنخفض مجاميع القبول فى الكليات هذا العام عن العام الماضي.

موعد وكيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي اعتبارًا من غدٍ الأربعاء تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، وأتاحت وزارة التربية والتعليم تقديم التظلمات لمدة 15 يومًا.

ويجب على الطالب الراغب فى التظلم من نتائج الثانوية العامة، تسديد مبلغ 100 جنيه رسوم عن كل مادة يريد الطالب مراجعتها أو التظلم من نتيجتها، ويتم السداد فى مكاتب البريد أو من خلال عبر خدمة فوري، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة لتسجيل طلبات الالتحاق بمختلف الكليات والجامعات

يستطيع طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة بشعبها المختلفة، الشعبة الأدبية، شعبة العلوم، شعبة الرياضيات، متابعة كافة تفاصيل التقديم للتنسيق، والكليات المتاحة لكل شعبة، وكذلك تقديم أوراق الالتحاق بالكليات والمعاهد الرسمية الحكومية والخاصة المعتمدة، عبر الدخول على هنا على رابط تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة جميع الشعب الحكومية والخاصة

يمكن معرفة الكليات المتاحة لجميع شعب الثانوية العامة « علمي علوم – علمي رياضة – أدبي » وكذلك الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي عبر الدخول على الروابط التالية:

بيان الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم

بيان الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب شعبة الرياضيات - الشعبة الهندسية

بيان الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية وجميع الشعب

قائمة جميع الجامعات والمعاهد المعتمدة فى مصر - الحكومية والخاصة