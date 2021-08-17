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أمانة مكة المكرمة تُزيل تعديات على أراضٍ حكومية وتغلق مستودعًا عشوائيًّا

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أمانة مكة المكرمة تُزيل تعديات على أراضٍ حكومية وتغلق مستودعًا عشوائيًّا أمانة مكة المكرمة تُزيل تعديات على أراضٍ حكومية وتغلق مستودعًا عشوائيًّا
تمثلت في إحداث غرف وأحواش وهناجر على مساحة إجمالية تُقارب 2350م

أمانة مكة المكرمة تُزيل تعديات على أراضٍ حكومية وتغلق مستودعًا عشوائيًّا

أزالت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات وبلدية المسفلة الفرعية التابعة- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الجهات الأمنية، تعديات جزئية غير نظامية على عدة أراضٍ حكومية، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية في حي (الخالدية 1) تعديات جزئية على أراضٍ حكومية، وتمثلت التعديات في إحداث غرف وأحواش وهناجر؛ مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية للتعديات، تُقارب 2350م، وتم إزالتها إزالة كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين؛ مؤكدةً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أية تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة.

كما أغلقت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا لمواد البناء، ضمن نطاقها الإشرافي؛ وذلك لعدم استيفاء الاشتراطات الفنية.

وبيّنت البلدية أن الفِرَق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع العشوائي المخالف للاشتراطات الفنية، وتم رصد مجموعة من المخالفات، تمثلت في سوء تخزين المواد وعدم وجود تراخيص نظامية؛ مبينةً أنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع، واتخاذ الإجراءات النظامية وإغلاقه فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ودعت الأمانة إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي تَعدٍّ أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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