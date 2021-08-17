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"بلدي جدة" يناقش خطة دعم البلديات في معالجة التشوه البصري

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عقد المجلس البلدي بجدة جلسة طارئة لمناقشة خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية حول مشاركة المجالس البلدية في دعم القطاع البلدي لمعالجة التشوه البصري، والذي تنفذه الوزارة بكافة قطاعاتها على مستوى المملكة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، أنه تم تزويد المجلس بالخطة من قِبَل أمانة محافظة جدة، شاملة الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذها خلال تسعين يومًا؛ بهدف تحسين المظهر الحضري لمدن المملكة وباهتمام كبير من القيادة.

وأشار المحمدي إلى أنه لأهمية دور المجالس البلدية في تجويد العمل البلدي والاستفادة من خبرات الأعضاء؛ فقد تم عقد هذه الجلسة الطارئة التي أثمرت عن توافق جميع الأعضاء على العمل يدًا بيد؛ للإسهام بدور فعال ينعكس إيجابًا على تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة؛ حيث تم التوافق على توزيع العمل بين الأعضاء كل فيما يخص الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها؛ لرصد الملاحظات وتصويرها بواقع (30) موقعًا أسبوعيًّا لكل عضو بالمجلس، ورفعها عبر برنامج راصد الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لافتًا إلى أن مشاركة المجلس تُعتبر جزءًا من فريق الدعم للأمانة من خلال الرصد ومن ثم الرقابة اللاحقة.

وأضاف أنه تم تكليف لجنة صوت المواطن بالمجلس، بالقيام بترتيب المشاركة المجتمعية من خلال أصدقاء المجلس وتمكين المتطوعين من المساهمة في المشروع والتعاون مع المجلس في هذا الشأن، وأيضًا تكليف اللجنة التحضيرية بالمجلس؛ لتكون مسؤولة عن متابعة عمل الأعضاء خلال مدة تنفيذ الخطة.

وبيّن "المحمدي" أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى للخطة، على أهم عناصر التشوه البصري والمتمثلة في حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة والنظافة العامة وحواجز الحفر؛ مؤكدًا أن الهدف والمبتغى من الخطة هو معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن والرقي بجودة الحياة وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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