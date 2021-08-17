اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالاكراة فى مدينة نصر

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر.

كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات ،بعد ان وجهت لهم تهمه سرقة ربة منزل بالإكراه، استغلوا سيرها بمفردها بالطريق العام وتربصوا لها، وما أن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها، وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضاً وسحلاها محدثين إصابتها.

وقال المتهم الثالث في التحقيقات أنه اشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى في ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفق معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.