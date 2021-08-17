ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بكفرالزيات

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تمكنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، الثلاثاء، من ضبط مكان غير مرخص لتخزين وبيع الأدوية بدائرة مركز كفر الزيات يحتوي على أدويه مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، حيث تم ضبط كميات ٤٨٧ علبة دواء جدول تانى مؤثرة على الحالة النفسية، و١٨٠ علبة دواء منتهية الصلاحية، و٢٣٠٠ علبة دواء مسجلة بوزارة الصحة بمكان غير مرخص، وحوالي 8 آلاف علبة مختلفة، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 210 ألف جنيه.

كان الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة، تلقى معلومات عن وجود مكان غير مرخص لخزن أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بدائرة مركز كفر الزيات، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، بعد تشكيل حملة مشتركة وتمكنت من ضبط مخزن أدوية دون مستندات ومجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن دون ترخيص.

من جانبه، أمر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة لشن حملة مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.