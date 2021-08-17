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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ثبات واستقرار لليوم الثالث على التوالى في أسعار الأسماك والجمبرى، بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق.

فيما يترواح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان، نظرا لطبيعة كل محافظة.

الأسعار