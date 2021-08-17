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ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في الثلاثاء 17 أغسطس 2021

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ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021 ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في الثلاثاء 17 أغسطس 2021

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تنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ثبات واستقرار لليوم الثالث على التوالى في أسعار الأسماك والجمبرى، بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق.

فيما يترواح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان، نظرا لطبيعة كل محافظة.

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

22.5

21

24

2021-08-17

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

18.5

17

20

2021-08-17

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-17

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-17

قشر البياض

80

60

100

2021-08-17

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

80

60

100

2021-08-17

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-17

قراميط

15

10

20

2021-08-17

ثعبان السمك

125

50

200

2021-08-17

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-08-17

برانيس اسكندرانى

50

40

60

2021-08-17

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-17

موسى

110

90

130

2021-08-17

السبيط

140

110

170

2021-08-17

قرش

35

30

40

2021-08-17

كابوريا

80

30

130

2021-08-17

مرجان 1 ≤100 جم

35

32

38

2021-08-17

مرجان 2˃ 100 جم

27.5

25

30

2021-08-17

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-17

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم

45

40

50

2021-08-17

المصرى اليوم

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