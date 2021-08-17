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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ثبات واستقرار لليوم الثالث على التوالى في أسعار الأسماك والجمبرى، بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق.
فيما يترواح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان، نظرا لطبيعة كل محافظة.
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)
|
22.5
|
21
|
24
|
2021-08-17
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
18.5
|
17
|
20
|
2021-08-17
|
بلطى اسوانى
|
27
|
17
|
37
|
2021-08-17
|
فيليه بلطى مجمد
|
70
|
30
|
110
|
2021-08-17
|
قشر البياض
|
80
|
60
|
100
|
2021-08-17
|
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)
|
80
|
60
|
100
|
2021-08-17
|
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-17
|
قراميط
|
15
|
10
|
20
|
2021-08-17
|
ثعبان السمك
|
125
|
50
|
200
|
2021-08-17
|
المكرونة سويسى
|
70
|
60
|
80
|
2021-08-17
|
برانيس اسكندرانى
|
50
|
40
|
60
|
2021-08-17
|
المكرونة مجمد
|
25
|
20
|
30
|
2021-08-17
|
موسى
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-17
|
السبيط
|
140
|
110
|
170
|
2021-08-17
|
قرش
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-17
|
كابوريا
|
80
|
30
|
130
|
2021-08-17
|
مرجان 1 ≤100 جم
|
35
|
32
|
38
|
2021-08-17
|
مرجان 2˃ 100 جم
|
27.5
|
25
|
30
|
2021-08-17
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-08-17
|
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم
|
45
|
40
|
50
|
2021-08-17