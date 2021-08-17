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واصلت أسعار الذهب في مصر، صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021، ارتفاعها بشكل ملحوظ فى استجابة لارتفاع الأسعار بسبب إقبال المستثمرين على شراء الذهب كملاذ آمن.

ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى حققت ارتفاعا كبيرا بسبب بيانات اقتصادية أمريكية سلبية أثرت على نظرة المستثمرين نحو التضخم.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 897 جنيها وكانت 893 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 785 جنيها، وكان 782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 672 جنيها، وكان 670 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسجل سعر الجنيه الذهب 6280 جنيها .

واصل سعر الذهب عالميا، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعه محققا أعلى مستوى منذ فترة، وذلك بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور "دلتا" والتى عززت من انخفاض مؤشر الدولار والذى شهد انخفاضات أخرى بسبب بيانات اقتصادية سلبية مثل مؤشر الصحة الاقتصادية، والذى جاء متراجعا عن المتوقع.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% للأوقية وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الثلاثاء، 792.09 جنيه، وكان مساء الاثنين، 788.91 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,793.49 $، وكانت مساء الاثنين 1،787.21 $.

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