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الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء 17-8-2021 عدة مباريات في الدوري المصري الممتاز.

وهناك مهمتمان للأهلي والزمالك، إذ يسعى الأهلي للفوز والقفز إلى المركز الأول في ترتيب الدوري الممتاز، بينما يسعى للحفاظ على الصدارة.

يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر البطولة، وتقام المباراة على أرض الجيش بالسويس في تمام التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يواجه الزمالم نظيره وادي دجلة على أرض ستاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفًا على الاتحاد السكندري، وتقام المباراة في تمام السابعة مساءً، وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت، يلعب إنبي مع الإسماعيلي على ستاد بتروسبورت، ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري بـ70 نقطة، ويتواجد الأهلي في الوصافة بـ68 نقطة، بينما يحل المصري ثالثًا بـ49 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الرابع بـ47 نقطة.

المصرى اليوم

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