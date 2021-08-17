أخبار عاجلة

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟ -
بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة -
مكة المكرّمة.. اتلاف ومصادرة "طنَّي" خضراوات وفواكه لدى الباعة الجائلين بالمسفلة -
الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر -
"هدف" وجامعة الأمير محمد بن فهد يوقّعان اتفاقية تعاون لدعم توظيف الخريجين -
عربات أمريكية مدرعة تنقلهم إليه.. استمرار تكدس الحشود في مطار كابول -
49 ألف مقبول حتى الآن.. "التقني" يُكمل استعداداته للعام التدريبي الجديد -
"العقيل": 46.. أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم بالشرقية والرياض -
تصادم ميكروباص وملاكى و أصابة 6على دائرى السلام -
السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم جازان" تُنهي استلام وترحيل مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة 100%

Print
ضمن استعدادات الإدارة المبكرة للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- استلام وترحيل 150548 مقررًا دراسيًّا لمختلف صفوف المرحلة الابتدائية، والتي تمثل 100% من نسبة احتياج الإدارة؛ حيث أكملت الإدارة توزيع كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم التابعة لها بحسب احتياج كل مكتب، والتي بدورها أكملت عملية ترحيلها لجميع مدارسها التي باشرت الأحد تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ بما يضمن عودة جادة وآمنة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة؛ وذلك وفق خطة تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وأشاد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبو هادي بالجهود الكبيرة التي بُذلت والعمل المنسق الذي سهّل عملية إكمال استلام وتسليم كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مدارس الإدارة قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين، وبيّن أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الإدارة وخطتها للاستعداد المبكر للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل؛ مؤكدًا حرص وزارة التعليم وجهودها الملموسة التي ساهمت في تيسير العمل المبذول؛ مؤكدًا أن الإدارة تحرص على استلام وترحيل كل المقررات لجميع المراحل وفق خطة زمنية قبل بدء العام الدراسي.

وتُواصل الإدارة العامة -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- عملية استلام بقية المقررات لكل المراحل؛ حيث تم استلام وترحيل 257609 مقررات للمرحلة الثانوية، و285 مقررًا للإعاقة البصري (برايل)، بالإضافة إلى مواصلتها استلام وترحيل مقررات التربية الفكرية والتعليم الأهلي (المدارس العالمية) ومحو الأمية ورياض الأطفال، ومقررات المرحلة المتوسطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة