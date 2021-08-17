رفع 49 طن مخلفات فى حملة نظافة بمركز إسنا بالأقصر

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شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، الثلاثاء، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة وعدد من المناطق والشوارع لرفع الأتربة والمخلفات الصلبة بدائرة المركز.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 35 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة التأمينات وبجوار محطة 4 وجسر السيالة وشارع الشيخ سعد وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس مىكز اسنا جنوب الاقصر، وفتحي حافظ مدير قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة.

وفي السياق ذاته، تمكنت الوحدة المحلية بكومير برئاسة صالح غانم من رفع 14 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بطريق السريع ومدخل قرية العضايمة وبجوار ترعة الرمادى بمركز إسنا جنوب الأقصر.