أخبار عاجلة

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟ -
بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة -
مكة المكرّمة.. اتلاف ومصادرة "طنَّي" خضراوات وفواكه لدى الباعة الجائلين بالمسفلة -
الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر -
"هدف" وجامعة الأمير محمد بن فهد يوقّعان اتفاقية تعاون لدعم توظيف الخريجين -
عربات أمريكية مدرعة تنقلهم إليه.. استمرار تكدس الحشود في مطار كابول -
49 ألف مقبول حتى الآن.. "التقني" يُكمل استعداداته للعام التدريبي الجديد -
"العقيل": 46.. أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم بالشرقية والرياض -
تصادم ميكروباص وملاكى و أصابة 6على دائرى السلام -
السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الخشت» يبحث مع رئيس «أمناء الجامعة العربية المفتوحة» سبل التعاون وتبادل الخبرات

Print
«الخشت» يبحث مع رئيس «أمناء الجامعة العربية المفتوحة» سبل التعاون وتبادل الخبرات «الخشت» يبحث مع رئيس «أمناء الجامعة العربية المفتوحة» سبل التعاون وتبادل الخبرات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة نهضة ، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعدد من عمداء الكليات ومدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وذلك لمناقشة التعاون بين الجامعتين وتبادل الخبرات.

شكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة والجامعة العربية المفتوحة، بما في ذلك تبادل الطلاب والأساتذة والاستفادة من تجارب الآخرين باعتبارها إحدى مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العربية المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الرابع.

من جانبه، عبر الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، عن سعادته بتواجده بجامعة القاهرة، معتبرًا أنها فرصة كبرى للتعاون في عدد من المجالات التعليمية والبحثية وتبادل الأساتذة والطلاب. وأشاد بتاريخ جامعة القاهرة ودورها في التعليم والبحث العلمي وبما حققته من انجازات كبرى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا