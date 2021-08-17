«الخشت» يبحث مع رئيس «أمناء الجامعة العربية المفتوحة» سبل التعاون وتبادل الخبرات

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التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة نهضة مصر، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعدد من عمداء الكليات ومدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وذلك لمناقشة التعاون بين الجامعتين وتبادل الخبرات.

شكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة والجامعة العربية المفتوحة، بما في ذلك تبادل الطلاب والأساتذة والاستفادة من تجارب الآخرين باعتبارها إحدى مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العربية المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الرابع.

من جانبه، عبر الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، عن سعادته بتواجده بجامعة القاهرة، معتبرًا أنها فرصة كبرى للتعاون في عدد من المجالات التعليمية والبحثية وتبادل الأساتذة والطلاب. وأشاد بتاريخ جامعة القاهرة ودورها في التعليم والبحث العلمي وبما حققته من انجازات كبرى.