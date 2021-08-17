«طالبان» تصدر عفوًا عامًا عن كل موظفي أفغانستان: «يمكنكم العودة لحياتكم الطبيعية»

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أعلنت حركة طالبان، صباح الثلاثاء، عفوًا عامًا عن كل موظفي أفغانستان، داعية جميع الموظفين إلى العودة إلى عملهم بعد يومين على استيلاء الحركة على السلطة في البلاد.

وأوضحت الحركة في بيان نقلته قناة «سكاي نيوز عربية»، الثلاثاء، أنه «صدر عفو عام عن الجميع لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة».

واحتشد آلاف المدنيين الراغبين بالفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابل، الإثنين، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، ما دفع الجيش الأميركي إلى تعليق عمليات الإجلاء مع تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.