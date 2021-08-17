أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمغاغة في المنيا -
وزيرة البيئة: رصد أولى أسراب الطيور المهاجرة بمحميات جنوب سيناء -
«الداخلية» تعلن ضبط المتهم بواقعة «هجرة غير شرعية» في الدقهلية -
بتكلفة 21 مليون جنيه.. تسلم المدفن الآمن بـ«سمسطا» ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات (صور) -
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بالمحافظة -
3 أسباب للارتفاع.. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 -
الخشت واسامة سرايا في محاضرة بمعسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة اليوم -
تداول 4900 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
بدء التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر اليوم (رابط) -
الداخلية:سقوط عصابة جديدة تخصصت في الاستيلاء علي أموال عملاء البنوك بطرق إحتيالية ( التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة

Print
خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة
ضمن جهود الجمعية لتحقيق الاستقلال المالي وتوفير مصادر دخل ثابت

خيرات..

أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة (وقف النعمة)، وهو عبارة عن مبنى استثماري خاص بالجمعية لحاجة الجمعية إلى الاستقلال المالي، وتوفير مصادر دخل ثابت تستطيع الجمعية من خلاله توفير احتياجاتها وتوسيع نشاطاتها، وتكفل الحاجات الغذائية لأكبر قدرٍ من الأسر المحتاجة.

ومن ثمار هذا الوقف تمكُّن الجمعية من حفظ مليونَي وجبة سنويا ودعم 25000 أسرة، حيث إن هذا الوقف يحقّق الاستدامة المالية للجمعية لتوفير إيراد ثابت، وتم جمع مبلغ 1.030.947 ريالاً من لحظة إطلاق الوقف حتى يومنا هذا.

وبناءً على ذلك تتيح جمعية خيرات الفرصة لأهل الخير للمساهمة في الوقف لما له من أجر عظيم بأسهم بمبالغ مختلفة للأفراد 100 ريال وللأسرة كاملة 300 ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلية الاتصالات بجدة تستقبل طلابها "حضوريًّا" وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

كلية الاتصالات بجدة تستقبل طلابها "حضوريًّا" وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

حسام بن سعود يوجّه كلمة لطلاب الباحة بمناسبة العام الدراسي: أنتم أمل بلادكم

حسام بن سعود يوجّه كلمة لطلاب الباحة بمناسبة العام الدراسي: أنتم أمل بلادكم

تبوك.. أكثر من 91 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في 548 مدرسة

تبوك.. أكثر من 91 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في 548 مدرسة

جامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية

جامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية