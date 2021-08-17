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«مياه الأقصر» تعقد لقاء جماهيري للتعريف بمشروعات «حياة كريمة» بقرية الدير بإسنا

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«مياه الأقصر» تعقد لقاء جماهيري للتعريف بمشروعات «حياة كريمة» بقرية الدير بإسنا «مياه الأقصر» تعقد لقاء جماهيري للتعريف بمشروعات «حياة كريمة» بقرية الدير بإسنا

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عقدت شركة مياه الشرب في الأقصر، مؤتمر «حياة كريمة» بقرية الدير بمركز إسنا، للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري في الأقصر بمركزى إسنا وأرمنت، وألقى كلمات المؤتمر كل من الدكتوره امانى محمد المدنى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الأقصر والدكتور يوسف دياب مدير معمل محطة مياه إسنا الكبرى، عبدالصبور رئيس شبكات المياه بإدارة إسنا.

كما تابع مكلفات الخدمة العامة عدد من الأنشطة منها إستطلاع رأى المواطنين وطرق الابواب بمنازل القرية، وذلك بهدف معرفة مدى جودة الخدمة المقدمة في بعض المناطق بقرية الدير وتعزيز وعى المواطنين بمبادرة حياة كريمة، واهم الخدمات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها ضمن خطة رئيس الجمهوية لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الاكثر احتياجا بالقرى المصرية.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وفي إطار تعليمات لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بالتواصل مع المواطنين لتوعيتهم بمتابعة المشاريع التجارية داخل القرى ضمن المشروع القومى حياة كريمة.

المصرى اليوم

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