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تحرير 7 مخالفات تموينية وضبط 5172 قطعة حلوى ولبان مجهولة المصدر بإسنا جنوب الأقصر

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تحرير 7 مخالفات تموينية وضبط 5172 قطعة حلوى ولبان مجهولة المصدر بإسنا جنوب الأقصر تحرير 7 مخالفات تموينية وضبط 5172 قطعة حلوى ولبان مجهولة المصدر بإسنا جنوب الأقصر

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شنت مديرية فى الأقصر، بإشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين فى الأقصر، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية بمدينة إسنا، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الحملة كل من، محمود أبو الوفا مدير إدارة تموين إسنا، وحجاج المريجي مفتش التموين، وأحمد طه ابراهيم، ومحمد الهواري مراقبي تموين إسنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 5172 قطعة حلوي ولبان ولعب أطفال اشكال داخلها حلوي وشيكولاته مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تخص الإنتاج والأنتهاء أو المنتج ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي داخل أحد المخازن غير المرخصة.

وتحرير عدد 2 محضر غلق تاجر تموين في مواعيد العمل الرسمية دون عذر، وعدد 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وعلى الفور، تم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المصرى اليوم

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