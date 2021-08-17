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انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

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انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس
في وقت تنتظر فيه البيوت المصرية إعلان النتيجة عبر مؤتمر صحفي بمشاركة وزير التعليم

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة

نشر فنان المهرجانات المصري عمر كمال، عبر حسابه على فيسبوك، صورة مخاطبًا بها طلاب الثانوية العامة الذين سوف تظهر نتائجها اليوم في ، وعلّق عليها: «‏جبت 90%.. جبت 70%.. جبت 40%.. الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر».

وفوجئ مطرب المهرجانات بسيل جارف من التعليقات الرافضة لهذا التعليق، واعتبروه يدعو إلى الكسل والتخاذل.

واستدعى الأمر قيام عمر كمال بتعليق آخر يوضّح فيه ما يقصده في التعليق الأول قائلًا: «الغرض من البوست، إني بقول أهم حاجة تشتغل في الآخر وتقدر تعيش كويس؛ يعنى بلاش يأس حتى لو مجموعك مش كبير.. ليه الناس أخدت الكلام غلط، وجابته ناحية الكسل وإن الإنسان ميتعبش».

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بثًّا مباشرًا لمؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021، وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وفي سياق آخر اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعد ما أعلن شقيق عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة) على صفحته على فيسبوك، عن ظهور نتيجة أولاد أخيه النائب، وحصولهما على درجات 96.83% و95.85%؛ وذلك قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميًّا.

وتَبِعها بدقائق منشور من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعلن فيه عن حجب نتيجة الطالبيْن أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية، وجاء ذلك بعد تسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميًّا.

وكتب طارق شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حجْب نتيجة الطالبيْن أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية"؛ لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميًّا، وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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