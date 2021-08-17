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قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس

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نفذ مجلس الإعلام الريفي في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، قافلة إرشادية، للتوعية بالمعوقات التي تواجه زراعة محصول عباد الشمس، بجمعية الصاعدة الزراعية بالعامرية.

وقال «زكي»، أنه شارك في القافلة الدكتور خالد حماد أستاذ المحاصيل الزيتية المتفرغ بمركز البحوث الزراعية بالنوبارية،والذى تحدث عن المشكلات التي تواجه المزارعين وخاصة المشكلات التسويقية والفروقات التي تراعى عند زراعة عباد الشمس للحصول على الزيت أو للحصول على اللب.

كما اشترك في الندوة التوعوية التي صاحبت القافلة، الدكتور أحمد راضي مسؤول المحاصيل بإدارة العامرية الزراعية، حيث أوضح ضرورة مراجعة بنود التعاقد مع الشركات أو المصانع في حالة الزراعة التعاقدية وكيفية تحقيق أعلى ربحية عن طريق زيادة كمية المحصول بالنسبة للفدان، بإتباع الإرشادات الخاصة بكل محصول وتم توزيع عدد من الكتيبات الارشادية الزراعية مجانا على الحاضرين.

ونظم القافلة وأعدها الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم مسؤولة الإعلام الريفي، وهبة صبحي مهندسة الإعلام الريفي بالمديرية.

قافلة إرشادية لتوعية مزارعى العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس (صور)
قافلة إرشادية لتوعية مزارعى العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس (صور)
قافلة إرشادية لتوعية مزارعى العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس (صور)
قافلة إرشادية لتوعية مزارعى العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس (صور)
قافلة إرشادية لتوعية مزارعى العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس (صور)
قافلة إرشادية لتوعية مزارعى العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس (صور)
قافلة إرشادية لتوعية مزارعى العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس (صور)
قافلة إرشادية لتوعية مزارعى العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس (صور)

المصرى اليوم

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