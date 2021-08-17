«تهديد بالإيذاء».. الداخلية تكشف حقيقة خلافات «أصحاب بازارات الغردقة» (التفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع «الفيس بوك» حول تضرر صاحب بازار بالممشى السياحى بمدينة الغردقة، من تعرضه للتهديد بالإيذاء من قِبل 3 متهمين بينهم صاحب بازار بسبب الخلاف على الزبائن، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن منشور تضمن تضرر صاحب الصفحة من بعض الأشخاص دائمى التعرض له وتهديده بالإيذاء» .

وأضافت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من تحديد صاحب الصفحة وتبين أنه (صاحب بازار بالممشى السياحى بمدينة الغردقة)، وبسؤاله قرر قيام (صاحب بازار بذات المنطقة و2 من العاملين لديه) بإستمرار مضايقته وتهديده بالإيذاء بسبب خلافات على «الزبائن»، وقد تم إستدعاء المشكو في حقهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»