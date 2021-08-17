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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل"

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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل" "الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل"
المركز قدّم توصياته.. وحذّر من إمكانية تنفيذ المهاجم برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنيّاً عالي الخطورة بخصوص تحديثٍ أصدرته "أبل"؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج iCloud لنظام Windows 12.5 المتوافر لمنتجات Windows 10 وما بعده.

وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحاً أن "أبل" أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://support.apple.com/en-us/HT212607

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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