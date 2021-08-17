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بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:48 صباحاً
مكة المكرّمة.. اتلاف ومصادرة "طنَّي" خضراوات وفواكه لدى الباعة الجائلين بالمسفلة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:48 صباحاً
الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:48 صباحاً
"هدف" وجامعة الأمير محمد بن فهد يوقّعان اتفاقية تعاون لدعم توظيف الخريجين
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:48 صباحاً
عربات أمريكية مدرعة تنقلهم إليه.. استمرار تكدس الحشود في مطار كابول
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:48 صباحاً
49 ألف مقبول حتى الآن.. "التقني" يُكمل استعداداته للعام التدريبي الجديد
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:48 صباحاً
"العقيل": 46.. أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم بالشرقية والرياض
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:48 صباحاً
تصادم ميكروباص وملاكى و أصابة 6على دائرى السلام
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:42 صباحاً
السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:42 صباحاً
منع غير المطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا (صور)
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:28 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها
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cnn arabic
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:09 صباحاً
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