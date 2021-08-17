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حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية!

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ناشدوا المختصين بالتحرك وإزالته: تشوه بصري لا يتوافق مع مبادرات "الأمانة"

حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية!

في الوقت الذي تتفاعل فيه بلدية الأفلاج مع حملة "لنحفاظ على جمال الرياض" لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتنفيذ فرقها الميدانية أعمالًا يومية بأحياء وطرقات المحافظة، لرصد المخالفات وإزالتها؛ يتطلع الأهالي إلى نقل سوق الأعلاف المتواجد في حديقة تتوسط أحياء سكنية في المحافظة.

ويطالب الأهالي بضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص وإزالة ذلك التشوه البصري الذي لا يتوافق مع مبادرات أمانة الرياض في زيادة المسطحات الخضراء وأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوه البصري؛ ‏لتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

وكانت بلدية الأفلاج قد نوهت -قبل يومين من خلال رسائل توعوية بثتها للأهالي عبر حسابها على "تويتر"- بالعمل على إزالة جميع التشوهات البصرية؛ بهدف تحسين المشهد الحضري؛ مهيبة بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن مظاهر التلوث البصري من خلال الاتصال بمركز (940)، بهدف تعزيز دور المواطن في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على النظافة والممتلكات العامة؛ وعلى ذلك أكد الأهالي أن من أكبر المشوهات البصرية بالمحافظة سوق أعلاف في حديقة تتوسط الأحياء السكنية.

يُذكر أن سوق الأعلاف الحالي بالأفلاج يشكل قلقًا للعديد من أهالي الأحياء المجاورة له، ومصدرًا لانبعاث الروائح المؤثرة على أصحاب أمراض الصدر المزمنة واندلعت به قبل أقل من شهر حرائق في العديد من البسطات داخل السوق تتمدد منها أعمدة من الدخان والروائح.

حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية!

حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية!

حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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