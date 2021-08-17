أخبار عاجلة

منع غير المطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا (صور) -
اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 اخرين ب«خلية الجوكر» -
(بالفيديو )سائق النقل المتهم بالسير عكس الإتجاه على الدائرى تحت تأثير "الاسروكس" -
اليوم ..محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بـ«الكسب غير المشروع» -
القبض على رجل أعمال يتحرش بموظفة داخل العمل.. والكاميرات كلمة السر في كشف الجريمة -
تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف -
عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه -
لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب -
"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد الحظر الكامل.. الملحقية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

Print
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات بعد الحظر الكامل.. الملحقية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات
أعلنته لمدة 3 أيام وأسبوع كامل بمدينتين بعد ظهور حالة جديدة بـ "كورونا"

بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

طالبت الملحقية الثقافية بنيوزلندا، بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس "كورونا".

وأفادت الملحقية، في تغريدة على حسابها بتويتر، بأن السلطات المحلية في نيوزيلندا أعلنت الحظر الكامل في البلاد بشكل عام لمدة 3 أيام، وفي مدينة أوكلاند وكورومندال لمدة 7 أيام بعد ظهور حالة كورونا.

وسجلت نيوزيلندا، الثلاثاء، أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ ستة أشهر؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفشي محتمل للوباء.

وتأكّدت إصابة شخص بالفيروس في أوكلاند، كبرى مدن البلاد، من دون تحديد مصدر العدوى بعد، بحسب وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، لاتخاذ قرار حول التدابير التي ستفرض بعد رصد أول إصابة بكوفيد-19 في أوساط السكان منذ 28 فبراير.

ووفق رويترز، أشارت الوزارة إلى أن "استجابة حازمة وسريعة هي أفضل وسيلة للحد من أي انتشار محتمل، والمطلوب من الجميع لزوم الهدوء وتحمُّل المسؤولية إلى حين جمع مزيد من المعلومات حول حالة محتملة"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"