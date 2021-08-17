تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم

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دشنت حكومة جمهورية القمرالمتحدة – جزرالقمر- مشاريع لدعم قطاع الطاقة الكهربائية والتي مولها صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 51 مليون درهم إماراتي، ما يعادل (13.9 مليون دولارأمريكي).

وحسب بيان للصندوق تهدف المشاريع إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد وتحديث شبكة نقل الكهرباء عبر توريد وتركيب مولدات كهربائية جديدة بسعة توليد 12.5 ميغاواط، وتأهيل شبكات التوزيع الحالية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع.

وتم تدشين مشاريع الكهرباء بحضورغزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وسعيد محمد بن مرشد المقبالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية القمرالمتحدة، وعدد من المسؤولين في الحكومة القمرية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «نعمل في صندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع حكومة القمرالمتحدة من خلال تعاوننا المشترك في العديد من المجالات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد».

وأضاف أن مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة تأتي كجزء من أهدافه الرامية إلى دعم إنتاج الطاقة في الدول النامية وتوفيرإمدادات كافية من الكهرباء لتصل إلى مختلف المناطق لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

وأشارإلى أن صندوق أبوظبي للتنمية موَل مشاريع تنموية بقيمة 436 مليون درهم لدعم العديد من القطاعات الحيوية ذات الأثرالتنموي والاقتصادي المستدام في جمهورية القمر، حيث غطت تلك المشاريع قطاعات مختلفة كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والنقل وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي ساهمت في تحسين مرافق البنية التحتية في البلاد وعملت على تحفيز النموالاقتصادي.

من جانبه أكد حميدي مسيدي، وزيرالاقتصاد والطاقة والسياحة، أن المشاريع الممولة من قبل الصندوق والتي تم تدشينها ستعمل على تعزيزإمدادات الطاقة وتوفيرالكهرباء لأكثرمن 75 ألف نسمة، حيث تعمل المشاريع على تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية ما ينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الإنتاجية المتنوعة وتحفيزالنموالاقتصادي المستدام في البلاد.

وأضاف أن المشاريع ستعمل كذلك على تحديث خطوط الكهرباء وتطوير شبكات النقل لتعزيز موثوقية الخدمة، وإيصالها إلى جميع المشتركين، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكداً أن عملية التحديث ستمكن الشبكة من تلبية جميع احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى أكثر من 12 ألف منزل في مختلف الجزر، إضافة إلى تأثيراتها الإيجابي على كلف الإنتاج، حيث تساهم المشاريع في تخفيض كلف إنتاج الكهرباء للسكان والقطاعات الاقتصادية والتجارية.

يشارإلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في القارة الأفريقية منذ عام 1974، حيث مول مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية متنوعة وبقيمة اجمالية تتجاوزقيمتها 30 ملياردرهم، استفادت منها 39 دولة، كما عمل الصندوق على توجيه استثمارات منتقاة في قطاعات استراتيجية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث بلغت عدد استثمارات الصندوق تسع استثمارات ما بين مساهمات رأسمالية في شركات قائمة ومحافظ خاصة في عدد من الدول الأفريقية.