جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان

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قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، إنه كان والسيدة لورا بوش يشاهدان الأحداث المأساوية التي تتكشف في أفغانستان ببالغ الحزن.

وحسب موقع أكسيوس، قال الرئيس الأسبق في بيان: «إنه ومركز جورج بوش الرئاسي على استعداد كأميركيين لتقديم دعمنا ومساعدتنا في وقت الحاجة.»

وأضاف بوش: «نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق. قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى كثيرًا والأمريكيين وحلفاء الناتو الذين ضحوا بالكثير».

وشدد بوش على أنه واثق من أن جهود الإجلاء ستكون فعالة لأنها تنفذ من قبل رجال ونساء بارزين في القوات المسلحة الأمريكية، والسلك الدبلوماسي، ومجتمع المخابرات.

وأضاف بوش في رسالة موجهة إلى العسكريين الأمريكيين: «نشكركم من أعماق قلوبنا، وسنقدر دائما مساهماتكم».

كان بوش قد أصدر الأمر بغزو أفغانستان عام 2001 للإطاحة بطالبان، وحرمان القاعدة من الملاذ الآمن لشن المزيد من الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر.

وقال الشهر الماضي، إن قرار الرئيس بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان سيترك النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن «أذى لا يوصف».

واستولت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ودخلت القصر الرئاسي، وغادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.