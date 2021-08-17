أخبار عاجلة

منع غير المطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا (صور) -
اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 اخرين ب«خلية الجوكر» -
(بالفيديو )سائق النقل المتهم بالسير عكس الإتجاه على الدائرى تحت تأثير "الاسروكس" -
اليوم ..محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بـ«الكسب غير المشروع» -
القبض على رجل أعمال يتحرش بموظفة داخل العمل.. والكاميرات كلمة السر في كشف الجريمة -
تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف -
عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه -
لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب -
"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان

Print
جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، إنه كان والسيدة لورا بوش يشاهدان الأحداث المأساوية التي تتكشف في أفغانستان ببالغ الحزن.

وحسب موقع أكسيوس، قال الرئيس الأسبق في بيان: «إنه ومركز جورج بوش الرئاسي على استعداد كأميركيين لتقديم دعمنا ومساعدتنا في وقت الحاجة.»

وأضاف بوش: «نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق. قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى كثيرًا والأمريكيين وحلفاء الناتو الذين ضحوا بالكثير».

وشدد بوش على أنه واثق من أن جهود الإجلاء ستكون فعالة لأنها تنفذ من قبل رجال ونساء بارزين في القوات المسلحة الأمريكية، والسلك الدبلوماسي، ومجتمع المخابرات.

وأضاف بوش في رسالة موجهة إلى العسكريين الأمريكيين: «نشكركم من أعماق قلوبنا، وسنقدر دائما مساهماتكم».

كان بوش قد أصدر الأمر بغزو أفغانستان عام 2001 للإطاحة بطالبان، وحرمان القاعدة من الملاذ الآمن لشن المزيد من الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر.

وقال الشهر الماضي، إن قرار الرئيس بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان سيترك النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن «أذى لا يوصف».

واستولت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ودخلت القصر الرئاسي، وغادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تصادم ميكروباص وملاكى و أصابة 6على دائرى السلام

تصادم ميكروباص وملاكى و أصابة 6على دائرى السلام

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

منع غير المطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا (صور)

منع غير المطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا (صور)

اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 اخرين ب«خلية الجوكر»

اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 اخرين ب«خلية الجوكر»