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احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج

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احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج
"الوذيناني": مظلات وسجاد صلاة ومراوح كهربائية وما يعين على النسك

احتفاء وهدايا..

كثّفت وكالة الرئاسة العامة للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي، برامجها لـ"استقبال معتمري الخارج".

وأكّد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد الوذيناني؛ أنه من مهام وبرامج إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام استقبال معتمري الخارج والترحيب والاحتفاء بهم، ومن ذلك توزيع الهدايا التذكارية عليهم من "مظلات، وسجاد الصلاة، ومراوح كهربائية"، وغيرها من الهدايا التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وأوضح "الوذيناني"؛ أن هذا الاهتمام والعناية يأتيان بإشرافٍ مباشرٍ من وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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