إعدام كمية من الأغذية الفاسدة في شمال سيناء

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نفذت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، حملة موسعة على الأسواق والمحال التجارية في مدينة العريش، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام المديرية، أنه تم المرور على ١٢ منشأة غذائية بالعريش، حيث تم تحرير عدد ٦ محاضر للقرار ٩٦، وتحرير عدد ٨ محاضر للقرار ٩٧، فضلا عن إعدام ٤٥ كيلو من الأغذية المتنوعة الغير صالحة للاستهلالك الآدامي.

وأشار شوكة إلى سحب عدد ٨ عينات للفحص والتحليل في معامل الصحة، وبيان مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصا على حياة المواطنين، لافتا إلى استمرار الحملات الصحية لمتابعة المعروض من الاغذية لأبناء المحافظة.

جرت الحملة بقيادة، عرفات موسى مراقب عام الأغذية بالمديرية، يرافقه محمود فراج مراقب أغذية المديرية، وأحمد وجيه مفتش أغذية المديرية، وعادل حسين مفتش أغذية إدارة العريش.