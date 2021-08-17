إسرائيل تطلب المساعدة الدولية لإخماد الحرائق

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طلبت إسرائيل، مساعدة 5 دول للتغلب على حرائق جبال القدس، في الوقت الذي تواصل فيه عشرات طواقم الإطفاء والإنقاذ وطائرات الإطفاء جهودها لإخماد النيران في 5 مواقع.

ووفق وسائل إعلام، طلبت إسرائيل المساعدة من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، وفرنسا، وكرواتيا من اجل اخماد الحرائق.

وحسب موقع «i24»، قررت تركيا ارسال طائرة للمساعدة في اخماد الحرائق. ووافق كلا من قبرص واليونان على ارسال طواقم اطفاء وطائرات للمساعدة في إخماد النيران.

وفي وقت سابق، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، بطلب المساعدة، وأكدت أثينا أنها ستساهم بتقديم المساعدة قدر استطاعتها.

كما أجرى لابيد مشاورات مع الطاقم الوزاري الذي يعمل على طلب المساعدة الدولية من خلال غرفة عمليات في الوزارة، وتوجهوا بطلبات إلى 5 دول لتقديم المساعدة لإخماد الحرائق.

وواصلت النيران في جبال القدس انتشارها خلال الساعات الماضية، وتواصل عشرات طواقم الإطفاء والإنقاذ جهودها في 5 مواقع.

وكانت اندلعت حرائق في غابات جبال مدينة القدس، وهرعت قوات الإطفاء إلى مكان الحرائق التي اشتعلت، دون معرفة السبب، وتوجهت الشرطة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات بهدف إجلاء مستوطنيها، بعد وصول النيران إليهم.