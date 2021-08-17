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منع غير المطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا (صور)
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:28 صباحاً
اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 اخرين ب«خلية الجوكر»
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:28 صباحاً
(بالفيديو )سائق النقل المتهم بالسير عكس الإتجاه على الدائرى تحت تأثير "الاسروكس"
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:28 صباحاً
اليوم ..محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بـ«الكسب غير المشروع»
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:28 صباحاً
القبض على رجل أعمال يتحرش بموظفة داخل العمل.. والكاميرات كلمة السر في كشف الجريمة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:28 صباحاً
تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:20 صباحاً
عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:20 صباحاً
لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:20 صباحاً
"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:20 صباحاً
الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:08 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
بيقول بابا وwelcome .. شوف البغبغان حمزة وهو بيرقص وبيبوس صاحبه
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:00 صباحاً
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