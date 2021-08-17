خسائر" سيرا" تتراجع 43% بالربع الثاني لإرتفاع الايرادات

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الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة سيرا القابضة" سيرا" عن تراجع صافي خسارتها خلال الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 43.02% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات المالية للشركة اليوم الثلاثاء على تداول، فقد بلغ صافي خسائر الشركة إلى 98 مليون ريال، مقابل 172 مليون ريال خسائرها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في البيان إن تراجع صافي الخسارة يعود إلى عدة أسباب منها ارتفاع في القيمة الإجمالية السنوية للحجوزات بنسبة 192% في الربع الثاني من العام 2021 نتيجة لبدء تعافي قطاع السياحة والسفر.

وأعلنت مجموعة سيرا عن تسجيل ارتفاع في إيراداتها في الربع الثاني من العام 2021 بلغت نسبته 107% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة التعاون الحثيث بين الحكومات العالمية ومختلف الأطراف المعنية في قطاع السفر للتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

كما أضافت أن النمو في الإيرادات جاء نتيجة إعادة فتح حدود المملكة العربية السعودية جزئياً أمام المواطنين والمقيمين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا؛ الأمر الذي أتاح استئناف السفر الدولي، وتخفيف متطلبات الحجر الصحي والقيود المفروضة على الدخول للمملكة وإقامة الأنشطة السياحية والترفيهية.

ونتيجة لمكانتها المنافسة في قطاع السفر، إلى جانب حجمها وحصتها في السوق شهدت مجموعة سيرا تحسناً في هوامش الربح الإجمالية ضمن مختلف وحدات أعمالها. كما ساهمت المشاريع والمبادرات العديدة ضمن مختلف ميادين أعمال المجموعة في تحقيق النجاح خلال الربع الثاني من العام 2021، التي استفادت من استعادة ثقة المستهلكين وعودة حركة قطاع السياحة والسفر.

وتابعت: اتخذت وحدة سفر وخدمات الأفراد مزيداً من الإجراءات للارتقاء بتجربة العملاء عبر قنواتها الشاملة، وحققت نمواً بنسبة 1049% لتصل إلى 438 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021 مقابل 38 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2020؛ مدعومة بموسم صيفي قوي للسفر الداخلي والحجوزات الدولية بعد إعادة افتتاح الحدود في 17 مايو 2021.

كما أشارت إلى أن من ضمن العوامل التي أدت لارتفاع الإيرادات التركيز على جذب عملاء التأجير وزيادة الشراكات في مجال تأجير السيارات، نمت إيرادات وحدة تأجير السيارات بنسبة 28% لتصل إلى 127 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021 مقابل 99 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2020 تحت مظلة العلامة التجارية لومي. وعلاوة على ذلك، واصلت لومي استثمارها في العروض الرقمية لعملاء الأنشطة التسويقية بين الشركة والعميل (B2C) استعداداً لإطلاق تطبيقها في الربع الثالث من العام 2021.

خلال الربع الثاني من العام 2021، استثمرت المجموعة جهوداً إضافية في التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع الرقمية عبر مختلف وحداتها. وشهدت إدارة سفر الأعمال التابعة لمجموعة "سيرا" (إيلاء) على سبيل المثال زيادة كبيرة بنسبة (1168%) في الاعتماد منذ مايو، في حين أطلقت شركة مواسم، مشغل رحلات الحج والعمرة التابعة للمجموعة، بوابة عمل بين المؤسسات B2B لخدمة وكلاء السفر في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أيضاً أن تبدأ الوحدة اندماجها مع "مقام"، بوابة السفر الرسمية لوزارة الحج والعمرة، التي ستمكن الوكلاء من إنشاء الحجوزات المطلوبة لإصدار تأشيرة العمرة.

واستجابة لتقلص حجم السفر نتيجة لتأثير وباء كوفيد-19، اتخذت سيرا خلال العام 2020 إجراءات لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. استمرت المجموعة بتوخي الحذر في إدارة التكاليف من خلال كفاءات التسويق، وترشيد التكنولوجيا ونماذج التشغيل القابلة للتطوير للعمليات والفرق الداخلية.

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