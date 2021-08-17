تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الهندسية - الرياضيات

★ ★ ★ ★ ★

تكنولوجي.عالي 10رمضان ش(هندسة)

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان(شعبةهندسة)

867

تكنولوجي.عالي 10رمضان فرع 6اكتوبر ش(هندسة)

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان فرع مدينة 6 أكتوبر (شعبةهندسة)

854

عالي للهندسة والتكنولوجيا 6اكتوبر ش(هندسة معمارية)

معهد اكتوبرالعالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (شعبة الهندسة المعمارية)

766

عالي هندسة 6 اكتوبر

المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر

769

عالي هندسة مدينة الشروق

المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق

865

العبور عالي للهندسة والتكنولوجياطريق مصر- الإسماعيلية

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق مصر – الإسماعيلية

866

قاهرة عالي هندسة وعلوم حاسب وادارة ش(هندسة)تجمع أول

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة (شعبة هندسة) التجمع الاول

364

اسكندرية عالي هندسة وتكنولوجيا سموحة

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه

365

اكاديمية اخبار اليوم (اقسام هندسية)6 اكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (الأقسام الهندسية)

184

طيبة العالي للهندسهبالمعادى

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي

568

عالي هندسة وتكنولوجيا الطيران امبابة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة

375

اكاديمية حديثة هندسة وتكنولوجيا المعادي

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

280

عالي هندسة مدنية ومعمارية 15مايو

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

250

كندي عالي تك.هندسة وادارة ش(تكنولوجيا هندسة) تجمع خامس

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الهندسة)

755

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

528

عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

529

عالي هندسة وتكنولوجيا تجمع خامس

المعهد العاليللهندسة والتكنولوجيا– القاهرة الجديدة - التجمع الخامس

530

عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

427

عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

428

الصفوة عالي للهندسة وتكنولوجيا القليوبية

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

714

اكاديمية دولية هندسة وعلوم اعلام ش(هندسة اعلام) 6اكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر شعبة هندسة الإعلام

267

عالي هندسة وتكنولوجيا - بحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

030

عالي هندسة وتكنولوجيا دمياط

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط

052

دلتا عالي للهندسة والتكنولوجيا - منصورة

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

036

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

050

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6اكتوبر

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر.

037

السلام عالى للهندسة وتك بمدينة السلام

معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

157

الوادىالعالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

معهد الوادي العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

188

العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

187

ع . هندسة بلبيس

المعهد العالى للهندسة بلبيس

116

مدينة عالي هندسة وتك شبرامنت

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

120

ع . الجزيرة هندسة وتك بالمقطم

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

22

ع . هندسة وتك بطنطا

العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

20

ع.هندسة وتك بكنج مريوط

العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

86

القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

1211

العالى للهندسةوالتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

1212

الكندىالعالى للهندسة 6 اكتوبر

المعهد الكندىالعالى للهندسة 6 اكتوبر

1210

النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

1213

العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

1214

العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

1923

العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود- الاقصر

1930

العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى

1926

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الانتاج الحربى-مدينة السلام- القاهرة

169

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا

ببرج العرب

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

14

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

15

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

900

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

911

العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس

المعد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس

783

العالى هندسة وتكنولوجيا سوهاج

المعهد العالى هندسة وتكنولوجيا سوهاج

1009

العالى هندسة وتكنولوجيا المنزلة دقهلية

المعهد العالى هندسة وتكنولوجيا المنزلة دقهلية

1091

العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبولس الجديدة

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبولس الجديدة

1037