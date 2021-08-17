تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الهندسية - الرياضيات

تكنولوجي.عالي 10رمضان ش(هندسة)
المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان(شعبةهندسة)
867
تكنولوجي.عالي 10رمضان فرع 6اكتوبر ش(هندسة)
المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان فرع مدينة 6 أكتوبر (شعبةهندسة)
854
عالي للهندسة والتكنولوجيا 6اكتوبر ش(هندسة معمارية)
معهد اكتوبرالعالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (شعبة الهندسة المعمارية)
766
عالي هندسة 6 اكتوبر
المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر
769
عالي هندسة مدينة الشروق
المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق
865
العبور عالي للهندسة والتكنولوجياطريق مصر- الإسماعيلية
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق مصر – الإسماعيلية
866
قاهرة عالي هندسة وعلوم حاسب وادارة ش(هندسة)تجمع أول
معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة (شعبة هندسة) التجمع الاول
364
اسكندرية عالي هندسة وتكنولوجيا سموحة
معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه
365
اكاديمية اخبار اليوم (اقسام هندسية)6 اكتوبر
أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (الأقسام الهندسية)
184
طيبة العالي للهندسهبالمعادى
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي
568
عالي هندسة وتكنولوجيا الطيران امبابة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة
375
اكاديمية حديثة هندسة وتكنولوجيا المعادي
الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي
280
عالي هندسة مدنية ومعمارية 15مايو
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو
250
كندي عالي تك.هندسة وادارة ش(تكنولوجيا هندسة) تجمع خامس
المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الهندسة)
755
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
528
عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش
529
عالي هندسة وتكنولوجيا تجمع خامس
المعهد العاليللهندسة والتكنولوجيا– القاهرة الجديدة - التجمع الخامس
530
عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة
427
عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ
428
الصفوة عالي للهندسة وتكنولوجيا القليوبية
معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية
714
اكاديمية دولية هندسة وعلوم اعلام ش(هندسة اعلام) 6اكتوبر
الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر شعبة هندسة الإعلام
267
عالي هندسة وتكنولوجيا - بحيرة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.
030
عالي هندسة وتكنولوجيا دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط
052
دلتا عالي للهندسة والتكنولوجيا - منصورة
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
036
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا
050
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6اكتوبر
معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر.
037
السلام عالى للهندسة وتك بمدينة السلام
معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام
157
الوادىالعالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية
معهد الوادي العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية
188
العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور
187
ع . هندسة بلبيس
المعهد العالى للهندسة بلبيس
116
مدينة عالي هندسة وتك شبرامنت
معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
120
ع . الجزيرة هندسة وتك بالمقطم
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
22
ع . هندسة وتك بطنطا
العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
20
ع.هندسة وتك بكنج مريوط
العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
86
القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا
معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس
1211
العالى للهندسةوالتكنولوجيا الحديثة بالمرج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
1212
الكندىالعالى للهندسة 6 اكتوبر
المعهد الكندىالعالى للهندسة 6 اكتوبر
1210
النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
1213
العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
1214
العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
1923
العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود- الاقصر
1930
العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
1926
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الانتاج الحربى-مدينة السلام- القاهرة
169
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا
ببرج العرب
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب
14
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
15
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
900
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
911
العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس
المعد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس
783
العالى هندسة وتكنولوجيا سوهاج
المعهد العالى هندسة وتكنولوجيا سوهاج
1009
العالى هندسة وتكنولوجيا المنزلة دقهلية
المعهد العالى هندسة وتكنولوجيا المنزلة دقهلية
1091
العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبولس الجديدة
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبولس الجديدة
1037