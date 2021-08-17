جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

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أقامت جامعة العريش، عددا من المراكز والوحدات الخدمية والطبية لخدمة المجتمع المحلى.

وقال الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، إن هناك تركيز على دور الجامعة المجتمعى والعمل على تحقيق دورها لخدمة المجتمع المحلى، بجميع فئاته، ودورها الأساسى في الخدمة المجتمعية إلى جانب دورها التنموى والتعليمى.

وأشار إلى أن الاستفادة من إمكانات الجامعة في دعم كافة احتياجات المجتمع المحلى، حيث تم إقامة جناح لعرض وتسويق المنتجات السيناوية والتراثية في مختلف المجالات، وكذا عرض منتجات البيئة والأعمال التراثية، واستضافة الأسر المنتجة لعرض منتجاتها المتميزة، بجانب معارض فنية للأطفال وكبار الفنانين لعرض اللوحات والرسومات والأعمال الفنية المستوحاة من البيئة.

وأضاف رئيس جامعة العريش أنه في مجال توفير الخدمة الطبية المتكاملة لأهالى سيناء، جارى إقامة عدد من المراكز والوحدات الطبية المتخصصة لخدمة المواطنين لحين الانتهاء من اقامة المستشفى الجامعى، مشيرا إلى الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى المتواجدين حاليا بالجامعة فى خدمة المواطنين بالكشف على المرضى وتحديد العلاج اللازم.

ونوه إلى أن القرار الجمهورى بانشاء كلية الطب البشرى قد صدر، وتم تجهيز البنية التحتية للكلية تمهيدا لبدء الدراسة بها فور صدور القرار بذلك، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بالمحافظة، لاستخدام مستشفى العريش العام كبديل للمستشفى الجامعى لحين انشائه، والذى سيتم بدء انشائه بعد بدء الدراسة بالكلية.

وأعلن أنه تم بالفعل الانتهاء من إنشاء وتأسيس الإدارة الطبية وتجهيز المعامل اللازمة ومدرجات وقاعات كلية الطب، وسيتم اقامة مركز طبى ووحدات وعيادات طبية متكاملة لخدمة المواطنين وتوقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة أعضاء هيئة تدريس كلية الطب البشرى.

من جهة أخرى، تشارك الجامعة في دعم وتنفيذ جميع الفعاليات الخاصة بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتوعية بها، بجانب تنفيذ مبادرات وقوافل الجامعة في المجالات الصحية ، وتنظيم قوافل الاصحاح البيئى والقوافل العلاجية التى تجوب القرى والمراكز لتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع من أهالى سيناء وحل المشاكل الخاصة بهم في مختلف المجالات.

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لافتتاح وحدة للتطعيم ضد فيروس كورونا في المقر الادارى للجامعة بوسط مدينة العريش، وذلك لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ولتخفيف العبء عن مراكز التطعيم القائمة.