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تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها

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تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها
قالت: نفّذنا حدائق مدعومة بألعاب أطفال وجلسات وحماية من الدبابات

تفاعلًا مع

قالت أمانة الطائف: إن أحد المواقع بالشفا قد خُصص لمحبي ركوب الخيل والتنزه بركوب الجمال، كموقع مفتوح مجهز بالجلسات والمظلات العائلية، ومدعوم بالخدمات البلدية كالنظافة والرش.

وأوضحت تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بتاريخ 8/ 1/ 1443هـ بعنوان (جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول)، أنها نفّذت بمركز الشفا السياحي العديدَ من الحدائق المدعومة بألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء والجلسات والمظلات، ووسائل الحماية لمنع دخول الخيول والدبابات.

وتابعت: "كما تعمل الجهات الأمنية بشكل دوري على رصد ومعالجة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية، ويعمل المراقبون الصحيون على منع بيع المواد مجهولة المصدر".

وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها الموقعَ المذكور، ورصدت انتشار المواشي والدراجات في الموقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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