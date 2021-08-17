أخبار عاجلة

منع غير المطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا (صور) -
اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 اخرين ب«خلية الجوكر» -
(بالفيديو )سائق النقل المتهم بالسير عكس الإتجاه على الدائرى تحت تأثير "الاسروكس" -
اليوم ..محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بـ«الكسب غير المشروع» -
القبض على رجل أعمال يتحرش بموظفة داخل العمل.. والكاميرات كلمة السر في كشف الجريمة -
تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف -
عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه -
لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب -
"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل

Print
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل "طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل
رويترز: الرحلات الجوية العسكرية للإجلاء بدأت بالإقلاع صباح اليوم

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين، وحثّت على "العودة إلى العمل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

يُذكر أنه في وقت سابق، اليوم، قال مسؤول أمني غربي في مطار كابل، إن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت بالإقلاع صباح الثلاثاء.

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز"، أن مدرج المطار، الذي كان يعج بآلاف من المستميتين على الهرب من العاصمة، بات خالياً من الحشود.

وأوقفت القوات الأميركية المسؤولة عن مطار كابل، رحلات الإجلاء بسبب الفوضى العارمة التي شهدها المطار الإثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف

تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف

عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه

عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه

لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات