تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة

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في خطوة لاستهداف تعزيز سبل التعاون في القطاع السياحي بين الإمارات ومصر، واصلت جمعية الصحفيين الإمارتية، برئاسة حسين المناعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، ورئيس لجنة الإعلام السياحي بالجمعية، زيارتها إلى مدينة الغردقة.

وقال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن الزيارة تأتي من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، بجمهورية مصر العربية، وإطلاع الإعلاميين الإماراتيين على المشاريع والمناطق السياحية التي تتميز بها مصر وخصوصا مدينة الغردقة التي تطل على شاطئ البحر الاحمر، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي في مصر.

وأضاف الحمادي، أنه من المقرر خلال زيارة الوفد تنظيم عدد من الورش والندوات عن الإعلام السياحي العربي، وهو ما سينعكس على أداء الصحفيين المتخصصين في المجال السياحي الامر الذي سيكون له تأثيره الايجابي على التغطية الاعلامية للسياحة في مصر خصوصا والسياحة العربية عموماً.

من جانبه قال حسين المناعي، إن زيارة وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية إلى محافظة البحر الأحمر التي تعد واجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، تأتي في إطار خطة شاملة للجمعية تستهدف مزيد من الوجهات في منطقة الشرق الأوسط للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل الوطن العربي قبلة رئيسية للسائحين.

وأضاف المناعي، أن لجنة الإعلام السياحي بجمعية الصحفيين الإماراتية مع بداية أعمالها نظمت هذه الزيارة المهمة إلى مدينة الغردقة، النابضة بالجمال وعبق الطبيعة وأحد أهم الوجهات السياحية المصرية، حيث باتت تجذب إليها عددا كبيرا من السياح من مختلف أنحاء العالم نظرا لما حباها الله تعالى به من خصائص طبيعية وجمالية وأجواء هادئة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بالجمعية، أن الجمعية ستنظم برنامج يشمل ورشة عمل عن«صحافة الجوال في خدمة السياحة» يتحدث فيها الزميل ايمن عبدالمجيد رئيس تحرير البوابة الإلكترونية لمؤسسة روز اليوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، وندوة بعنوان«مصر والامارات في قارب واحد.. الإعلامي سفير لبلاده»، يتحدث فيها الدكتور عبدالله العوضي الكاتب الصحفي في جريدة الاتحاد.

وتابع المناعي: «كما يشمل برنامج الزيارة ندوة بعنوان«عرض لتقارير بالصوت والصورة للمواقع الالكترونية» التي تركز على الجوانب السياحية في الدول العربية يعرضها الإعلامي أحمد وائل عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع، وورشة عمل بعنوان«الإعلام السياحي والترويج للوجهات السياحية»، تتحدث فيها الإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية.

ونوه المناعي، أن برنامج الزيارة يشمل 4 أيام بالغردقة تتضمن جولات سياحة في المدينة على ان يستكمل البرنامج بزيارات للمعالم الاثرية والسياحية بمدينة القاهرة يومي 19 و20 أغسطس.