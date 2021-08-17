اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ( ستة أشهر )

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مجموعة سيرا تعلن عن ارتفاع في القيمة الإجمالية السنوية للحجوزات بنسبة 192% في الربع الثاني من العام 2021 نتيجة لبدء تعافي قطاع السياحة والسفر

أعلنت مجموعة سيرا عن تسجيل ارتفاع في إيراداتها في الربع الثاني من العام 2021 بلغت نسبته 107% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وجاء هذا الارتفاع نتيجة التعاون الحثيث بين الحكومات العالمية ومختلف الأطراف المعنية في قطاع السفر للتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

وجاء هذا النمو نتيجة إعادة فتح حدود المملكة العربية السعودية جزئياً أمام المواطنين والمقيمين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، الأمر الذي أتاح استئناف السفر الدولي، وتخفيف متطلبات الحجر الصحي والقيود المفروضة على الدخول للمملكة وإقامة الأنشطة السياحية والترفيهية.

ونتيجة لمكانتها المنافسة في قطاع السفر، إلى جانب حجمها وحصتها في السوق شهدت مجموعة سيرا تحسنًا في هوامش الربح الإجمالية ضمن مختلف وحدات أعمالها. كما ساهمت المشاريع والمبادرات العديدة ضمن مختلف ميادين أعمال المجموعة في تحقيق النجاح خلال الربع الثاني من العام 2021، والتي استفادت من استعادة ثقة المستهلكين وعودة حركة قطاع السياحة والسفر.

اتخذت وحدة سفر وخدمات الأفراد مزيدًا من الإجراءات للارتقاء بتجربة العملاء عبر قنواتها الشاملة، وحققت نموًا بنسبة 1049% لتصل إلى 438 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021 مقابل 38 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2020 ، مدعومة بموسم صيفي قوي للسفر الداخلي والحجوزات الدولية بعد إعادة افتتاح الحدود في 17 مايو 2021.

مع التركيز على جذب عملاء التأجير وزيادة الشراكات في مجال تأجير السيارات، نمت إيرادات وحدة تأجير السيارات بنسبة 28% لتصل إلى 127 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021 مقابل 99 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2020 تحت مظلة العلامة التجارية لومي. وعلاوة على ذلك، واصلت لومي استثمارها في العروض الرقمية لعملاء الأنشطة التسويقية بين الشركة والعميل (B2C) استعدادا لإطلاق تطبيقها في الربع الثالث من العام 2021.

قامت "اكتشف السعودية"، الشركة الرائدة لإدارة الوجهات بالمملكة العربية السعودية والتابعة للمجموعة بتحسين عملياتها وتقديم مستوى منتجاتها لتكون مجهزة بشكل أكبر للتعامل مع التدفق الوشيك للسفر الداخلي إلى المملكة العربية السعودية. كما دعمت الشركة عددًا من المبادرات والفعاليات عبر قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العمليات المتعلقة بباقات الحجر الصحي للزوار القادمين إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعامل مع الخدمات اللوجستية لسباقات "اكستريم اي" التي أقيمت في مدينة العلا من مارس حتى أبريل. وجولات وأنشطة وفد منظمة السياحة العالمية أثناء زيارته في أبريل. كما عملت الشركة على نشر معايير الصحة والسلامة عبر مزودي خدمات الضيافة والترفيه، بالإضافة إلى العمل كمشغل رحلات محلي للأنشطة الترفيهية والرحلات في جميع أنحاء المملكة، والتي تم بيعها من خلال الأنشطة التسويقية بين الشركة والعميل B2C الخاص بالمجموعة على المسافر والوكلاء الخارجيين.

خلال معرض سوق السفر العربي، أكبر معرض تجاري إقليمي للسفر، والذي أقيم في يونيو 2021، أعلنت سيرا أيضًا عن شراكة إستراتيجية مع "Klook"، منصة حجوزات السفر والترفيه الرائدة عالميًا، لإنشاء منصة رقمية شاملة مع حلول إدارة المحتوى والمخزون والتي ستدعم مزودي خدمة السياحة والأنشطة الترفيهية في المملكة العربية السعودية وتوفر الوصول إلى محتوى "Klook" العالمي لعلامات السفر الخاصة بالمجموعة.

خلال الربع الثاني من العام 2021، استثمرت المجموعة جهودًا إضافية في التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع الرقمية عبر مختلف وحداتها. وشهدت إدارة سفر الأعمال التابعة لمجموعة "سيرا" (إيلاء) على سبيل المثال زيادة كبيرة بنسبة (1168%) في الإعتماد منذ مايو، في حين أطلقت شركة مواسم، مشغل رحلات الحج والعمرة التابعة للمجموعة، بوابة عمل بين المؤسسات B2B لخدمة وكلاء السفر في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أيضًا أن تبدأ الوحدة اندماجها مع "مقام"، بوابة السفر الرسمية لوزارة الحج والعمرة، والتي ستمكن الوكلاء من إنشاء الحجوزات المطلوبة لإصدار تأشيرة العمرة.

واستجابة لتقلص حجم السفر نتيجة لتأثير وباء كوفيد-19، اتخذت سيرا خلال العام 2020 إجراءات لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. استمرت المجموعة بتوخي الحذر في إدارة التكاليف من خلال كفاءات التسويق، وترشيد التكنولوجيا ونماذج التشغيل القابلة للتطوير للعمليات والفرق الداخلية.

الربع الثاني من العام 2021 مقابل الربع الثاني من العام 2020

الحجم الإجمالي للحجوزات

● بالنسبة للربع الثاني من العام 2021، سجل الحجم الإجمالي للحجوزات زيادة كبيرة مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، بنسبة 192% ليصل إلى 1.2 مليار ريال سعودي للربع الثاني من العام 2021 مقابل 398 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2020.

الايرادات

● زيادة بنسبة 107% تصل إلى 286 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021 مقابل 138 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2020.

إجمالي الأرباح

● زيادة بنسبة 569% تصل إلى 174 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021 مقابل 26 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2020

صافي الأرباح بعد الزكاة

● حققت المجموعة صافي خسارة بعد الزكاة (قبل حقوق الملكية غير المسيطرة) بمبلغ 98 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بصافي خسارة بعد الزكاة (قبل حقوق الملكية غير المسيطرة) بمبلغ 172 مليون ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق مع وجود تباين بنسبة 43%.