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اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات

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اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، لجنة فنية ألمانية لمتابعة ومراجعة الإجراءات الأمنية والسلامة التأمينية وأساليب الحماية والوقاية الصحية والاحترازية المتبعة على الوافدة القادمة إلى المطار، استعدادا لوصول أولى الرحلات السياحية الألمانية إلى منتجعات مرسى علم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار أن المطار حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري وأن لجنة وزارية من وزارتي الصحة والطيران، قامت بالتفتيش على الإجراءات الأمنية والتأمينية والأساليب الصحية والوقائية التي تتبعها السلطات بمطار مرسى علم الدولي، مع بدء زيادة الحركة السياحية الوافدة.

المصرى اليوم

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