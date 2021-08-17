حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي

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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي بما يعمل على تخفيض درجات الحرارة تنخفض اليوم كافة الأنحاء، ويؤدي إلي شعور أفضل بالطقس.

تنكسر درجة الحرارة على جنوب الصعيد اليوم بسبب نشاط الرياح ، وبصفة عامة يكون شعور أفضل بدرجة الحرارة خلال النهار.

تنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم عن الأمس، مع استمرارة تكون الشبورة المائية فى الصباح، ونشاط الرياح علي القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس شديد الحرارة فى جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وحار رطبا في القاهرة، ويكون مائل للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، بينما يكون خلال الليل معتدل الحرارة رطبًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية تكون الشبورة فى الصباح على الطرق السريعة والزراعية المتجهة من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

تصل درجة الحرارة في القاهرة اليوم للعظمي 35 درجة، والصغري 26، والمحسوسة 38 درجة، أما فى الإسكندرية فتصل العظمي إلي 32، والصغري 25، والمحسوسة 35 درجة.

ويتوقع أن تكون في دمياط 32-34، رفح 33-24، بورسعيد 32-27، مطروح 30-23، الغردقة 39-29، السلوم 31-23، شرم الشيخ 39-29، السويس 36-25، العريش 32-25، الطور 34-27، طابا 35-25، درجة.

وتكون درجات الحرارة في المنصورة 35-25، الزقازيق 35-26، طنطا 35-25، دمنهور 33-25، شبين الكوم 35-26، الإسماعيلية 36-25، بلطيم 32-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في تكون درجات الحرارة المتوقعة في المنيا 36-25، الفيوم 35-26، شلاتين 38-28، حلايب 34-28، الوادي الجديد 41-26، سيوة 35-24، الأقصر 41-27، أبوسمبل 41-28، سوهاج 38-26، أسوان 42-28، أسيوط 37-25، قنا 40-27، بني سويف 36-26، إدفو 42-28 درجة.

أخبار الطقس غدًا .. درجات الحرارة تعاود الإرتفاع هذا الأسبوع ورياح وشبورة

حالة الطقس غدًا في مصر

يستمر انخفاض درجة الحرارة خلال حالة الطقس غدًا وتكون درجات الحرارة المتوقعة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري الأربعاء 38-38، جنوب الصعيد الأربعاء 40-41، شمال الصعيد الأربعاء 36-38، السواحل الشمالية 31-43، جنوب سيناء 39-42 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع وحتى الأحد المقبل

تظل درجات الحرارة مستقرة حتى يوم الخميس المقبل ثم تبدأ فى الإرتفاع التدريجى يوم الجمعة، وتكون درجات الحرارة العظمى وكذلك المحسوسة في القاهرة والوجه البحري الخميس 38-38، وترتفع الجمعة إلي 36-39، ثم ترتفع السبت والأحد 37-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد يومي الخميس 40-41، وترتفع الجمعة 41-42 درجة، وترتفع السبت والأحد 42-43 درجة، ويتوقع أن تكون في شمال الصعيد يوم الخميس 36-38، وترتفع الجمعة 37-39، ثم ترتفع السبت والأحد 38-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الخميس وحتى الأحد 32-35 درجة، وتكون في جنوب سيناء من الخميس للأحد 39-42 درجة.

أخبار الطقس غدًا .. درجات الحرارة تعاود الإرتفاع هذا الأسبوع ورياح وشبورة

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