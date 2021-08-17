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بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب

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بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب
لا يوجد تقارير تشير إلى أنها تزيد من خطر التشوهات الخلقية

بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب

ذكرت هيئة طبية بريطانية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.

وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بأنه لا يوجد نمط من أي تقارير حتى الآن يشير إلى أن أيًّا من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة، يزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

وفي تحديث نُشر أمس الاثنين، قالت الوكالة: "لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب"؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضافت أنه "لا يوجد نمط من التقارير يشير إلى أن أيًّا من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في المملكة المتحدة، يزيد من خطر التشوهات الخلقية أو مضاعفات الولادة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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