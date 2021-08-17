الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق

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بعقل علمى رصين، يعود الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ الاقتصاد ووزير التخطيط الأسبق، إلى موضوعه المفضل، وهو التنمية والقضاء على الفقر، ولكن من مدخل جديد هذه المرة، بإصدار كتاب جديد بعنوان «الاقتصاد السياسى لمعجزة الصين»، عن نفس الدار التى صدرت عنها كتبه الثلاثة السابقة، وهى «روابط للنشر».

الصين استطاعت تفادى الركود أكثر من مرة

يغوص عثمان فى مبتدأ ورحلة صعود الصين اقتصاديًا واجتماعيًا وتكنولوجيًا، مع بقائها بلد الحزب الواحد، هو الشيوعى، واستخلاص الدروس والعبر من المسار العجيب لذلك البلد، الذى تمكن من إخراج أكثر من ٨٠٠ مليون من الفقر فى أربعة عقود، وقضى تمامًا على الفقر المدقع قبل أن ينتهى عام ٢٠٢٠، ومن المنتظر أن يكون الاقتصاد الأول عالميًا، سابقًا الولايات المتحدة فى ٢٠٣٠

غلاف الكتاب

يستخدم عثمان بانضباط طوال الكتاب أدوات اقتصاديات التنمية لتفسير المعجزة الصينية، وكيفية التحول من اقتصاد ريفى زراعى متخلف ويعج بالفقر، إلى حضرى صناعى متقدم، وكيف انتقل من اقتصاد مخطط مركزيًا أو مداريًا إلى اقتصاد سوق، ولا يتردد المؤلف من مصارحتنا بما يسمى الجوانب غير المفسرة فى التجربة الصينية، أو مساحات الغموض، كلما ظهرت، وعند عجز التحليل العلمى عن الإجابة على التساؤلات، الخاصة بـ هل الصين شيوعية/ اشتراكية، أم رأسمالية، أم رأسمالية دولة، وتحولاتها السياسية والاجتماعية والحزبية والتنظيمية، وطموحها الإقليمى والدولى، وإلى أى مدى يستمر النمو القوى فيها وإلى أين تتجه منافستها للهيمنة الأمريكية، وموقفها من العالم وموقف العالم منها...إلخ.

عثمان محمد عثمان

يؤكد عثمان أن أهم السمات البارزة لتجربة الصين هى الجرأة فى القرار. وضوح الاستراتيجية والهدف. الاستثمار العالى المقرون بكفاءة فى استخدامه، والرهان على التصدير. المرونة والتدرج، ويرتبط بهما عدم وجود أيديولوجية جامدة، فكل السبل ممكنة طالما تحقق النمو، وأخيرًا: الانضباط المجتمعى والحزبى والحكومى. الصين باختصار، بلغة عثمان، هى نموذج مختلف للعلاقة بين السوق والدولة.

يرصد الكتاب بعين فاحصة كيف بدأت التجربة بعد انتصار ثورة الصين فى ١٩٤٩، محتذية النموذج السوفيتى فى التصنيع الثقيل والتخطيط المركزى والتحكم فى المدخلات والأسعار والعمالة، وتقييد قرارات الشركات العامة وإداراتها.

وعلى الرغم من بعض الإنجازات فى مجالات كالتعليم والصحة ووضع المرأة، أخفقت التجربة بسبب إهمال جانب الاستهلاك، والضعف الشديد فى العناية بالخدمات، ونسيان التحالف الذى كان ماوتسى تونج قد وعد خلال الثورة بالحفاظ عليه بين الملكية الخاصة وبين الملكية العامة، وربما نسفه، ووصل الإخفاق ذروته بحدوث مجاعة من ١٩٥٨ إلى ١٩٦١، أفضت إلى موت ٤٥ مليون مواطن. بعد ١٩٧٨ بدأت إصلاحات دينج هسياو بينج صاحب المثل القائل «لا يهم لون القط ما دام سيصطاد الفأر»، وبدء التحول نحو سياسات السوق وفك خنقة القطاع الزراعى، وإطلاق نوع من المنافسة داخل الشركات العامة وتحرير قرارات الإدارة وتعزيز سلطة المحليات، وبدء إقامة مناطق حرة ساحلية واجتذاب الاستثمار الأجنبى... إلخ، ظلت الصين تنمو بمعدل ١٠٪ سنويًا لربع قرن، ثم دخلت منظمة التجارة العالمية ٢٠٠١، وأدخلت رجال الأعمال إلى الحزب الشيوعى، وبينما العالم يناقش هل ستستمر الصين فى النمو الكبير، المدعوم بفائض العمالة الزراعية الرخيصة، وبعد أن تغير هيكل الاقتصاد وسوق العمل، أم تصبح مثل اليابان التى ظلت تنمو بقوة ربع قرن، ثم تحولت إلى النمو الصفرى أو السلبى لنحو عقدين؟ إذ بالصين تفاجئ الجميع وتتعافى سريعًا من تداعيات الأزمة العالمية فى ٢٠٠٨، بل وتفاجئنا مرة أخرى وتكون أول وأسرع من يتعافى من كورونا.

يدرس عثمان أثر عناصر العرض، وهى العمل ورأس المال والأرض والإدارة، فى حدوث المعجزة، وكذا جانب الطلب من استهلاك عام وخاص وصادرات وسياسات الاقتصاد الكلى التى تم اتباعها لينتهى إلى القول بأن الصين عامة تفادت حدوث أى ركود اقتصادى (أى كسرت قانون الدورات الاقتصادية) وحاصرت الضغوط التضخمية، ولا يمكن لذلك أن يحدث من غير موجات متتابعة من الإصلاحات وتسريع وإبطاء وتيرة النمو حسبما يتطلب الحال، والاتجاه يمينًا طورًا، كما حدث بعد واقعة فض اعتصام ميدان تيان آمين، ويسارًا كما حدث بعد أزمة ٢٠٠٨. معجزة غير مسبوقة تاريخيًا ومثيرة للإعجاب فى تجاوزها الصعوبات والتحديات التى أنتجها النمو السريع، وأوضحها تحدى اتساق السياسات فى ظل كل هذا التعقيد الداخلى والعالمى.

تزداد حاليًا كثافة الغموض أو القدرة على توقع سياسات واتجاهات الصين مع الزعيم شى بينج، الرئيس الحالى، وهو صاحب المقولة الشهيرة: الذى يرتدى الحذاء وحده هو من يحدد هل هو مستريح أم لا، وذلك ردا على الدعوات إلى السير على النهج الغربى فى قضايا حقوق الإنسان وحرية المعلومات ودور المجتمع المدنى.. يناقش الكتاب توجهات شى بينج من كل جانب محتمل، ويناقش أيضًا هل ستسقط الصين فى فخ دول الدخل المتوسط أم لا، أى فخ الوقوف عند نقطة محددة فى التقدم وعدم القدرة على تحقيق القفزة الصعبة التالية، أو حتى الحفاظ على القدرة الحالية، لكن رفع الإنتاجية والتفوق فى التكنولوجيا العالية يناقض ذلك، وإن كان متوسط الدخل فى الصين مازال أقل بكثير من المتوسط الأمريكى.

أغرب ما يناقش الكتاب هو معضلة أن الشيوعية قدمت نفسها كحل تقدمى وحتمى لفشل الرأسمالية، بينما عادت دول كثيرة من الشيوعية إلى الرأسمالية، أى تراجعت إلى الخلف فى سلم التطور بحسب النهج اليسارى، فى المقابل يصعب تصور أن تعود دولة من الرأسمالية إلى الإقطاع، لكن فى كل الحالات، فإن الشيوعية مكّنت الكثير من البلاد النامية من تحقيق تطور وطنى، بالاستقبال، واجتماعى واقتصادى مهم، ما ساعدها على أن تدخل عالم الرأسمالية بعد ذلك، لكن الشيوعية كانت أقل نجاحًا بكثير فى الدول الغربية أو المتقدمة. يشير المؤلف إلى فروق جوهرية بين الاتحاد السوفيتى، الذى انهار عام ١٩٩٠، وبين الصين، فالأول كان يتبنى عقيدة فى نزال مستمر مع الرأسمالية والرأسماليين، وعزل نفسه اقتصاديًا، بينما اقتحمت الصين العولمة، وليس لديها أى أيديولوجية لتبشر بها.

الصين كما يراها كثيرون هى رأسمالية سلطوية، أو حمراء (أى مخلوطة بالشيوعية) تلعب فيها الدولة دورا واضحا فى الاستثمار والتمويل أعلى من دورها فى الملكية وتقيم علاقة منضبطة بين العام والخاص، وهى التجربة الأكثر نجاحًا كبديل لاستراتيجية النيوليبرالية، بل وهناك من يتحدثون عن توافق بكين البديل لتوافق واشنطن، وكما نعلم فالأخير يعتمد على الخصخصة وتحرير سعر الصرف وتحرير التجارة، وبالمجمل رفع يد الدولة. سياسيًا قاد الصين فى البداية تحالف من الفلاحين والعمال، لكن الآن يمكن أن نتحدث عن تحالف بين البيروقراطية والتكنوقراط الأكفاء والبورجوازية، حيث تراجع بوضوح دور الطبقة العاملة، ومن هنا السؤال عن ضمان الاستقرار فى وضع كهذا.؟ والجواب أنه الحفاظ على مصالح الطبقات الشعبية عبر عقد اجتماعى غير مكتوب، مفاده أن الجماهير لا تزاحم الحزب الشيوعى فى هيمنته، وفى المقابل يضمن لها مصالحها وأمانها واستقرارها.

تحدث فوكوياما عن نهاية التاريخ، أى سيطرة وتفوق الرأسمالية الليبرالية، فإذا الصين تأخذ التاريخ نفسه إلى مسار آخر، ويخشى الجميع حاليًا من صدام شامل بين الصين وأمريكا، حيث التشابكات التى تربطهما تملى قاعدة العوم معًا أو الغرق معًا، ولكن هناك من يدفع إلى الصدام ويرى فيه مصلحة له، رغم شبه إجماع على أنه لن ينتج إلا خرابا على الجميع وسيغلق أبوابا ممكنة للتعاون جنبا إلى جنب مع التنافس. حسب الكتاب

تتفحص العيون والعقول الغربية أزمات القطاع العقارى الراهنة بالصين، ومشكلة تفاقم المديونية، وصداع شركات الزومبى التى لا يمكنها العيش من غير مساندة، وتغيرات متوسطات الأعمار، والعمالة غير الماهرة وفجوات الدخل والتحضر، والبيئة، وكذا عدم قدرة أو رغبة الصين فى تحمل نصيب كبير فى قيادة العالم، ويستنتج كل مركز بحث أو قرار ما يشاء، لكن ليس بتقريع الصين، كما قال مفكر كبير، تعود أمريكا عظيمة مرة ثانية، لكن المسألة الأساسية فى النطام الدولى هى اتجاه العولمة إلى التفكك حتى من قبل كورونا، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر ويعلو، إلى أن يستقر العالم على تشكيل جديد للاتجاهات والسياسات والمصالح وسبل التعاون والتنافس.

جهد كبير من أستاذ قدير، ونتمنى أن يلحق به كتاب آخر عن انعكاسات قصة الصين على مصر والمنطقة.