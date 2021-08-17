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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

غلاف الكتاب

■ ومن هذه الكتب رواية بساتين عربستان للكاتب أسامة المسلم والتى تعد من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020. وقد صدرت فى أولى طبعاتها خلال عام 2015، عن دار الأدب العربى. تدور أحداث الرواية حول ساحرتين كلتاهما تفكران فى تشكيل فريق خاص من الساحرات لتحقيق أهدافهما الخاصة، فى إطار من المغامرات والتشويق والإثارة والفانتازيا.

غلاف الكتاب

■ ومن الكتب الأخرى على قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020 رواية خرائط التيه للكاتبة بثينة العيسى والتى صدرت الطبعة الأولى منها خلال عام 2015، عن الدار العربية للعلوم ناشرون. تدور أحداث الرواية حول والدين يفقدان طفلهما فى الحج، وخلال هذه الرحلة الصعبة يتعمقون إلى ما هو أبعد من ذلك حول الخلق والوجود والإنسانية.

غلاف الكتاب

■ وهناك أيضا كتاب «أسرار عقل المليونير إتقان لعبة تحقيق الثراء» لـ ت. هارف إيكر – وهو من الكتب الـ100 الأكثر مبيعًا فى الوطن العربى وقد صدر هذا الكتاب، لأول مرة خلال عام 2005، ومن ثم توالت إصداراته الورقية الحديثة فى السنوات المتتالية، عن مكتبة جرير. كتاب يتناول الطرق المثالية لتدبير المال والتخطيط الجيد لتحقيق الأرباح والاستثمار الصحيح فى المشاريع المستقبلية، فضلًا عن تقديم تفسيرات منطقية وتحليلات نفسية لتأثير النشأة على السلوك الذى يتبعه الفرد نحو ادخار أو صرف الأموال طيلة حياته.