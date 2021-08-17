ترجمات .. دور الحلول السياسية العرجاء فى الشرق الأوسط بـ«الأزمات الشرقية»

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فى أوائل القرن الحادى والعشرين، اتخذت دورة انعدامات الاستقرار فى الشرق الأوسط التى بدأت فى 2003 وتسارعت منذ عام 2011 بُعدًا يتميز بدرجة خاصة من الخطورة. ويخامرنا الانطباع بأننا فى وضع جديد. لكن الواقع أن الشرق الأوسط قد عرف، على مدار القرن التاسع عشر، ما سمى آنذاك بالأزمات الشرقية.

فضمن لعبة تدخلاتٍ وتورطاتٍ فيما بين فاعلين محليين وإقليميين ودوليين، وصلت إلى درجة بات من المتعذر معها معرفة من الذى يتلاعب بالآخر، عبرت هذه الأزمات عن تعارض مصالح وعن إسقاطاتٍ ثقافية متناقضة، تخص الأوروبيين تجاه البلدان المسماة بالشرقية مثلما تخص هذه البلدان الأخيرة تجاه ما سمى «العالم المتحضر». وقد جابهت الدول عنفا بلغ أحيانا أقصى مدى له، فتعاملت معه تحت وطأة الضرورة الملحة بحلول سياسية عرجاء فى أغلب الأحوال.

ويعيد هنرى لورنس النظر فى جذور هذه «المسألة الشرقية» متعددة الجوانب، والمرتبطة بالإعادات المتعاقبة لصوغ الدولة العثمانية و«اللعبة الكبرى» التى دارت المواجهات فيها بين روسيا وبريطانيا العظمى، فى الساحة الآسيوية، بين أواخر القرن الثامن عشر وعام 1914. وجدير بالذكر أن كتاب «الأزمات الشرقية.. المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 1768- 1914» صدر بالتعاون بين دار «آفاق» للنشر والمركز القومى للترجمة، وجاءت الكتاب فى 304 صفحة.

والكتاب تأليف المؤرخ الفرنسى هنرى لورنس، وهو من مواليد عام 1954، يشغل هنرى لورنس، منذ عام 2003، منصب أستاذ كرسى التاريخ المعاصر للعالم العربى فى الكوليج دو فرانس، وهو مؤلف ما يزيد على عشرين عملا تاريخيا لحُقبات هامة فى التاريخ العربى، خاصة «مسألة فلسطين» (عشرة أجزاء) والذى يعد أول تركيب حقيقى لواحدة من مسائل عصرنا الرئيسية، المملكة المستحيلة فرنسا وتكوين العالم العربى الحديث، والأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر، الاستشراق المتأسلم فى فرنسا، بونابرت والإسلام، وبونابرت والدولة اليهودية، المشرق العربى فى الزمن الأمريكى: زمن حرب الخليج إلى حرب العراق وأوروبا والعالم الإسلامى تاريخ بلا أساطير، كليبر فى مصر.. المواجهة الدرامية مع بونابرت، المغامر والمستشرق.

وترجمة المترجم الكبير بشير السباعى، شاعر ومؤرخ ومترجم مصرى ولد فى 15 يناير 1944 بالشرقية، نقل عن الروسية والإنجليزية والفرنسية نحو سبعين عملاً إبداعيًّا وفكريًّا. وهو حاصل على درجة الليسانس من كلية الآداب - جامعة القاهرة - قسم الدراسات الفلسفية والنفسية عام 1966. حصل على عدد من الجوائز المحلية والإقليمية، نذكر منها: جائزة أفضل الملمين بالروسية وآدابها من المركز الثقافى السوفيتى بالقاهرة (1971). وحاصل على جائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب، دورة 1996، عن أفضل ترجمة عربية عام 1995. حاصلٌ على جائزة مؤسسة البحر المتوسط للكِتاب (2007). وحاصل على جائزة رفاعه الطهطاوى من المركز القومى للترجمة (2010). وحاصل على جائزة كافافى الدولية للترجمة (2011).

ومؤلف «مرايا الانتلجنتسيا» دار النيل، الإسكندرية، 1995، و«فوق الأرصفة المنسية» الحوار المتمدن، 2012.

من أهم ترجماته، نذكر منها: أوروبا والعالم الإسلامى تاريخ بلا أساطير، ومسألة فلسطين، ومصر فى الخطاب الأمريكى، وأوروبا وتدمير الآخر.

رحل عن عالمنا مؤخرا، بعد أن قدم للمكتبة العربية عددا كبيرا من الترجمات، توفى صباح يوم الأحد 21 أبريل 2019 بعد صراع مع المرض. عن عمر ناهز 75 عاما.