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هو كتاب من أشهر كتب الأديب والكاتب الروائى والمسرحى توفيق الحكيم. وقد ذاع صيت هذا الكتاب وانتشر انتشارًا كبيرًا فى الأوساط الثقافية، وحقق مبيعات كبيرة فى سوق الكتاب العربى.

وكان هذا الكتاب أحد أكبر أسباب شهرة الأديب الروائى والمسرحى توفيق الحكيم. وقد صدر عن الكاتب مجموعة ضخمة من الروايات والمسرحيات حتى بلغ عدد مسرحياته خمسين مسرحية، حتى لُقب بمؤسس الدراما العربية الحديثة.

تحدث الحكيم فى كتابه عن مصر بين عصرين فى رحلة على جناح طائر، ورحلة حول الحاضر، وانحرفت عن الشخصية المصرية، والعوالم، والأحرف الزهرية القديمة، والقضية الشخصية المصرية، والتعليم بين الهواء والماء وغذاء لكل وعقل. كما رصد الحكيم أحوال المصريين قبل ثورة ١٩١٩ تحت الحكم العثمانى وأحوال الجنود والجندرمة وغيرها.

تتميز أعمال الأديب توفيق الحكيم بالبساطة اللغوية، فيستطيع العامى قراءة أعماله بسهولة ويسر. وقد كتب الحكيم كتابه مصر بين عهدين للتأريخ للفرق بين عهدى جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات. وقد تم إعادة نشر هذا الكتاب ضمن مشروع دار الشروق لنشر الأعمال الكاملة لتوفيق الحكيم.

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر - صورة أرشيفية

وهذا الكتاب يتناول «روح مصر» ولا يريد المؤلف هنا استخدام عبارة «شخصية مصر» لأن الشخصية تتكون من عناصر منوعة: منها الجغرافى والتاريخى والسياسى والاجتماعى والعلمى والأدبى والفنى، ولا بد أن يلم بكل هذا من يريد أن يبحث فى أى شخصية، سواء البحث فى شخصية فرد أو جنس أو وطن، كما لا بد له من اتخاذ المنهج ثم المراجع المختلفة اللازمة لبحثه، فصورة «مصر بين عهدين» هى صورة «روح» و«رائحة» كما ينظر إليها عن بعد من بلاد الغربة، فنحن لا نعرف أنفسنا جيدًا بين أهلنا، بل نعرف أنفسنا فى أعماقها واختلافها وتميزها ونحن بين أجناس أخرى مختلفة.

غلاف الكتاب

أجمل صفحات الكتاب، كانت العشرين الأخيرة، حيث استطاع الحكيم بخطوط سريعة وأحكام قاطعة أن يفصل بين الحضارات المصرية والإغريقية والهندية والعربية، وقد اختار «التمثال» شاهدًا على الفرق بين الحضارات فالتمثال الإغريقى «عريان» تماما والتمثال المصرى يضع قماشا خفيفا، والسبب أن المصرى يجب أن يكون خفيفا مثل الروح، والإغريقى يجب أن يكون واضحا مثل المنطق.. والفنان المصرى لا يهمه جمال الشكل ولا جمال الطبيعة ولكن تهمه الفكرة ولذلك ترك الحجر يقول الكثير من الكلام، والمصرى إلهى سماوى، فكل شىء عنده قد هبط من السماء.

بقى القول إن الكاتب الكبير توفيق الحكيم ولد بالإسكندرية عام 1897 لأب مصرى من أصل ريفى يعمل فى سلك القضاء فى مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ثم التحق بمدرسة حكومية بمحافظة البحيرة، حيث أنهى الدراسة الثانوية، ثم انتقل إلى القاهرة، مع أعمامه، لمواصلة الدراسة الثانوية فى مدرسة محمد على الثانوية. شارك فى ثورة 1919 مع أعمامه وقبض عليهم واعتقلوا بسجن القلعة، إلا أن والده استطاع نقله إلى المستشفى العسكرى إلى أن أفرج عنه، حيث عاد عام 1920 إلى الدراسة وحصل على شهادة البكالوريا عام 1921. انضم إلى كلية الحقوق بسبب رغبة أبيه ليتخرج منها سنة 1925. تمكن والده من الحصول على دعم أحد المسؤولين فى إيفاده فى بعثة دراسية إلى باريس لمتابعة دراساته العليا فى جامعتها قصد الحصول على شهادة الدكتوراه فى الحقوق والعودة للتدريس فى إحدى الجامعات المصرية الناشئة، فغادر إلى باريس لنيل شهادة الدكتوراه (1925 – 1928)، وفى باريس كان يزور متاحف اللوفر وقاعات السينما والمسرح، واكتسب من خلال ذلك ثقافة أدبية وفنية واسعة إذ اطلع على الأدب العالمى. عمل وكيلا للنائب العام سنة 1930 فى المحاكم المختلطة بالإسكندرية ثم فى المحاكم الأهلية، وفى سنة 1934 انتقل إلى وزارة المعارف ليعمل مفتشًا للتحقيقات ثم نقل مديرًا لإدارة الموسيقى والمسرح بالوزارة سنة 1937 ثم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ليعمل مديرا لمصلحة الإرشاد الاجتماعى. استقال فى سنة 1944 ليعود ثانية إلى الوظيفة الحكومية سنة 1954 مديرا لدار الكتب المصرية وفى نفس السنة انتخب عضوًا عاملًا بمجمع اللغة العربية. عُيّن عضوا متفرغا فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة فى عام 1956 وفى سنة 1959 عيّن كمندوب مصر بمنظمة اليونسكو فى باريس ثم عاد إلى القاهرة فى أوائل سنة 1960 إلى موقعه فى المجلس الأعلى للفنون والآداب. عمل بعد ذلك مستشارًا بجريدة الأهرام ثم عضوًا بمجلس إدارتها فى سنة1971. يعتبر توفيق الحكيم من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية ومن الأسماء البارزة فى تاريخ الأدب العربى الحديث. ترجمت العديد من أعماله إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وحولت بعض أعماله إلى أفلام ومسلسلات، وتوفى فى 26 يوليو عام 1987.