أخبار عاجلة

تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف -
عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه -
لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب -
"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة "اخسر تربح" بالطائف -
الهند.. البحث عن ساحر طالب بتقديم رضيع قرباناً للبحث عن كنز -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر

Print
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، عن تسجيل 1373 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 1323 حالة إصابة محلية بين الإصابات الجديدة؛ مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 226 ألفًا و854. كما أضافت البلاد ست حالات وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2173 وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 626 ألفًا و750 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 22 ألفًا و25 وفاة.

سجلت مصر 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها 285465 من ضمنهم 234250 حالة تم شفاؤها، و16625 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا