مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

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نتيجة الثانوية العامة 2021، أوشك الإعلان عنها خلال ساعات قليلة، حيث يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صباح الثلاثاء، مؤتمرا للكشف خلالها عن نتائج أوائل الثانوية العامة 2021، والنتيجة كاملة.

قبل ساعات قليلة من نتيجة الثانوية العامة، قامت الوزارة بإدخال ايقونتين جديدتين على تابلت طلاب الثانوية العامة 2021 ، الأولى باسم، موقع الوزارة (النتيجة)، والثانية، باسم، نتيجة الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا (1)

رابط نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا (2)

لمشاهدة مؤتمر وزير التربية والتعليم مباشر لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 اضغط هنا

ويعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق 2021 وموعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى من مرحلة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء حسب التوقيت المحدد الذي ستحدده الوزارة

من المنتظر إعلان مؤشرات كليات القمة ( الطب البشري - الصيدلة - الأسنان - العلاج الطبيعي) وكليات ( كليات الهندسة - التخطيط العمراني - الحاسابات والمعلومات) أما القطاع الأدبي فسيتم إعلان تنسيق (كليات الإعلام - الاقتصاد والعلوم السياسية).

ويغلق باب تسجيل رغبات القبول لطلاب الثانوية العامة 2021 بتنسيق الجامعات 2021 وإعلان حدود القبول بالكليات العلمية والكليات الأدبية .

وسجل 143 ألف طالب وطالبة بأعمال تنسيق اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة . من ناحية أخرى بدأت مكاتب التنسيق اليوم الاثنين فى قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وتواصل وزارة التعليم العالى، صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتي يوم الثلاثاء الموافق 31-8-2021 بالمكتب الرئيسي للتنسيق بالقاهرة وفرع الإسكندرية وأسيوط .