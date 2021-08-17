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نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

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نتيجة الثانوية العامة 2021، أوشك الإعلان عنها خلال ساعات قليلة، حيث يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا للكشف خلالها عن نتائج أوائل الثانوية العامة 2021، والنتيجة كاملة.

قبل ساعات قليلة من نتيجة الثانوية العامة، قامت الوزارة بإدخال ايقونتين جديدتين على تابلت طلاب الثانوية العامة 2021 ، الأولى باسم، موقع الوزارة (النتيجة)، والثانية، باسم، نتيجة الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا (1)

رابط نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا (2)

لمشاهدة مؤتمر وزير التربية والتعليم مباشر لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 اضغط هنا

المصرى اليوم

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