قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

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شب حريق هائل على الطريق الدائري بالجيزة، بالقرب من منطقة المريوطية، فجر اليوم الثلاثاء، حيث تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي بعض المقاطع المصورة للحادث من أعلى الطريق الداشري.

من جهتها دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في سيارة وأمتد لقطعة أوض بها مخلفات بالقرب من الطريق الدائري في المريوطية.

وقالت مصادر أمنية، إن الحريق نشب في سيارة ربع نقل، إلى أن وصل لقطعة أرض متواجد بها قمامة ومخلفات.

وأكدت المصادر، أن النيران ارتفعت بجدار العقار الملاصق لقطعة الأرض، وهو ما جعل الأجهزة المختصة بفصل التيار الكهربائي بمحيط الحريق، تحسبا لعدم وقوع أى كارثة أخرى.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الجيزة تلقت بلاغا يفيد باشتعال النيران بجوار أحد العقارات الملاصقة للطريق الدائري، بمنطقة سلم مصر الطيران في المريوطية.