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بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

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بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

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قال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة، إنه مستاء من التصريحات التي أدلى بها ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، واتهاماته للنادي الفيومي.

وأضاف بكري سليم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«اشتكيت لوزير الرياضة من تصريحات لماجد سامي، ماكتبه لايصح من رجل مسؤول وسنتخذ موقف قانوني ضده»

وتابع خلال قناة صدى البلد:«تصريحاته غير مقبولة وهل من المنطقي أن يخرج رئيس نادي في الدوري ويقول» كوكو واوا «على الفيس بوك، وعليه أن يعتذر لنادي مصر المقاصة»، قائلا له:«أوقف معووج وأتكلم عدل».

وأكد خلال قناة صدى البلد :«قدمنا شكوى ضد ماجد سامي لدى وزارة الرياضة، ولو تعرض أي ناد آخر للظروف التي تعرض لها المقاصة لهبط للدرجة الثانية».

وأوضح خلال قناة صدى البلد:«عيب جدا أن يتكلم على نادي محترم مثل مصر المقاصة، وردنا عليه سيكون شديد اللهجة، ولو ذكر نادينا مرة أخرى سيلقى مالا يمكن أن يتوقعه، وعليه أن ينظر إلى نادي أولا بدلا من الحديث عن نتائج الآخرين».

وأشار خلال قناة صدى البلد، إلى أن الإنتاج الحربي ناد محترم ووطني ولايمكن الإشارة له بهذا الحديث، مضيفا إن نادي المقاصة طلب سلفة من وزارة الشباب والرياضة، مشددا :«مصر المقاصة لايشحت يا أخ ماجد».

وأتم خلال قناة صدى البلد :«ماجد سامي لم يتفاوض معنا، ونحن لانتفاوض معه.

المصرى اليوم

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